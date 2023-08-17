Справжній зомбі-апокаліпсис: новий наркотик перетворює людей на "ходячих мерців" (фото)

Шкіру залежних від нового опіоїду покривають виразки. В одному з районів Лондона вулиці заполонили жінки та чоловіки з ранами на тілі.

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У Лондоні спостерігається тривожна "епідемія" абсцесів. Співробітники служби боротьби з наркотиками підозрюють, що в продажу з’явився новий опіоїд. Деталями події поділились репортери Mirror.

У матеріалі йдеться, що один з районів англійської столиці порівнюють з "зомбі-апокаліпсисом" через кількість хворих людей, які сплять просто на вулиці. Усі вони мають помітні рани на шкірі.

За даними ЗМІ, наркозалежні люди стають жертвами дилерів, які продають синтетичні опіоїди "нової хвилі". У громадській організації Coffee Afrik припускають, що новий наркотик — альтернатива героїну, яка викликає сильну залежність. Спостереження показали, що приймання невідомої речовини призводить до таких неприємних симптомів, як виразки на шкірі, стан кататонії та агонія.

Журналісти бачили, як один з чоловіків втратив свідомість від болю, лежачи на підлозі. Повідомляється, що обидві його ноги були у крові та вкриті виразками з гноєм. Соціальний працівник побачив "тривожну сцену" та зателефонував у службу 999.

У Coffee Afrik розповіли, що за останні кілька тижнів жертв невідомого наркотику з’являється все більше. Представники громадської організації бачили людей, у яких на тілі виникали дірки "розміром з м’яч для гольфу" та гнили кінцівки. Вони переконані, що небезпечну речовину продають залежним під виглядом героїну або креку.

"Я думаю, що нам потрібно багато експертів, потрібні правильні люди, щоб зібратися разом і з’ясувати, що саме відбувається. У мене немає відповідей, тому що я не кваліфікований, я не медик і не представник місцевої влади. З власного досвіду я знаю, що стає все гірше", — заявив представник організації Махамууд Алі.

У ЗМІ підкреслили, що раніше появу виразок на тілах наркозалежних у США пов’язували з прийманням речовини ксилазин — заспокійливого засобу для тварин. За оцінкою фахівців, на популярність синтетичних наркотиків у світі вплинула заборона талібами опіумного маку в Афганістані. Експерти пояснюють, що це зупинило потік героїну.

У матеріалі йдеться, що, якщо ксилазин змішується з сильними синтетичними опіоїдами, він може стати смертельним. Приймання речовини може уповільнити дихання людини та скоротити частоту серцевих скорочень. За даними медіа, в США помітно зросла кількість смертей від передозування суміші ксилазину з фентанілом.

Журналісти поспілкувалися з наркозалежними. Вони пояснили, що для вступу у програму реабілітації необхідні кілька тижнів, адже центри підтримки перевантажені.

"В одному гуртожитку для бездомних, який пропонує послуги від залежностей, сказали, що вони не бачили жодних ознак симптомів, схожих на зомбі, але стверджували, що спостерігалося зростання кількості звернень від наркозалежних", — передали репортери.

Очільниця кафедри залежностей у Королівському коледжі психіатрів доктор Емілі Фінч пояснила, що наркологічні служби зіткнулися з серйозною кризою через брак робочої сили. Це вплинуло і на лікування, яке отримують пацієнти.

"Ми справді не знаємо, чи це початок дійсно великої проблеми, чи це лише спалах — у нас були спалахи й раніше", — зазначила вона.

Фото: Mirror Фото: Mirror

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