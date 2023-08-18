Вину признала: жительницу Канады осудили за отправку Трампу письма с ядом (видео)

В отравленном письме Паскаль Ферьер требовала от экс-президента США отказаться от участия в предстоящих выборах, угрожала ему и называла "уродливым клоуном-тираном".

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В Соединенных Штатах жительницу Канады приговорили к 262 месяцам лишения свободы за то, что она отправила письмо с ядом бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Associated Press.

Француженка Паскаль Ферьер признала, что в сентябре 2020 года произвела высокотоксичный кастор в своем доме в канадском Квебеке. В письме с ядом она требовала от Трампа отказаться от участия в предстоящих выборах, угрожала ему и называла "уродливым клоуном-тираном".

Письмо было обнаружено на сортировочном предприятии до доставки в Белый дом.

Кроме того, Паскаль Ферьер отправила восемь аналогичных писем в правоохранительные органы Техаса.

Женщина признала свою вину по девяти обвинительным пунктам, связанным с использованием биологического оружия, за каждый из которых ей грозило пожизненное заключение.

Напомним, что по адресу Елисейского дворца в Париже, где располагается резиденция президента Франции Эмманюэля Макрона, доставили посылку, в которой находился отрубленный человеческий палец. Палец был обнаружен в письме, помещенном в холодильник. Была установлена личность человека, которому принадлежит этот палец.