Провину визнала: жительку Канади засудили за надсилання Трампу листа з отрутою (відео)

В отруєному листі Паскаль Фер'єр вимагала від експрезидента США відмовитися від участі в майбутніх виборах, погрожувала йому і називала "потворним клоуном-тираном".

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У Сполучених Штатах мешканку Канади засудили до 262 місяців позбавлення волі за те, що вона надіслала листа з отрутою колишньому президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє Associated Press.

Француженка Паскаль Фер'єр визнала, що у вересні 2020 року виробила високотоксичний кастор у своєму будинку в канадському Квебеку. У листі з отрутою вона вимагала від Трампа відмовитися від участі в майбутніх виборах, погрожувала йому і називала "потворним клоуном-тираном".

Лист було виявлено на сортувальному підприємстві до доставки в Білий дім.

Крім того, Паскаль Фер'єр надіслала вісім аналогічних листів до правоохоронних органів Техасу.

Жінка визнала свою провину за дев'ятьма обвинувальними пунктами, пов'язаними з використанням біологічної зброї, за кожен з яких їй загрожувало довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що за адресою Єлисейського палацу в Парижі, де розташовується резиденція президента Франції Емманюеля Макрона, доставили посилку, в якій містився відрубаний людський палець. Палець було виявлено в листі, поміщеному в холодильник. Було встановлено особу людини, якій належить цей палець.