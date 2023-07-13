Неприємний сюрприз: Макрон отримав посилку з відрубаним пальцем, — ЗМІ

За словами журналістів, особу людини, якій належить палець, встановлено.

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На адресу Єлисейського палацу в Парижі, де розташовується резиденція президента Франції Емманюеля Макрона, доправили посилку, у якій містився відрубаний людський палець. Про це 13 липня повідомило французьке видання Current Values із посиланням на власні джерела.

У ніч на 10 липня, за інформацією, отриманою від джерел, близьких до журналістів, кореспондентська служба Єлисейського палацу повідомила про отримання листа, в якому містився відрубаний людський палець.

Згідно з інформацією, палець було виявлено в листі, поміщеному в холодильник. Було встановлено особу людини, якій належить цей палець.

"Це негайно ініціювало відповідну процедуру для випадків лиха, щоб про дану людину могли подбати компетентні служби і провести відповідне медичне спостереження", — заявив співрозмовник видання.

Єлисейський палац відмовився від офіційних коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, що наприкінці червня у Франції почалися масові заворушення через смерть підлітка на ім'я Ноель. Його застрелили поліцейські, коли він намагався втекти від них на машині.

Уже 1 липня стало відомо, що поліція затримала 1300 осіб. Глава держави Емманюель Макрон був змушений відкласти запланований візит до Німеччини, щоб урегулювати ситуацію.

4 липня збитки від заворушень оцінили в 1 мільярд євро. За словами голови спілки французьких підприємців Жоффруа Ру де Безьє, під час заворушень було повністю розграбовано понад 200 магазинів, знищено 300 банківських відділень, а також постраждало 250 тютюнових крамниць.