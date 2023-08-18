В Нижнем Новгороде возле здания ФСБ подняли флаг Украины (видео)

За день до этого на проводах висел пакет. Сотрудникам МЧС пришлось привлечь пожарную машину, чтобы демонтировать украинский флаг.

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В пятницу, 18 августа, у примыкающего к зданию Федеральной службы безопасности в российском Нижнем Новгороде был замечен национальный флаг Украины. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Нижний №1".

В ответ на инцидент, местные административные лица оперативно прибыли на место происшествия и вызвали специалистов пожарной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям для проведения соответствующих мероприятий.

Местные СМИ пишут, что его повесили на улице Родионова.

Свидетели происшествия рассказали, что за день до этого на проводах был закреплен крупный мешок. Ранним утром 18 августа мешок сорвался, раскрыв на виду у всех флаг Украины.

"Флаг оперативно демонтировали сотрудники МЧС. Для этого даже пришлось подключать пожарную машину", – пожаловались россияне.

Напомним, что в центральном парке "Ваке" в Тбилиси произошел инцидент — неизвестный сорвал флаг Украины.

А в Санкт-Петербурге в районе Таврического дворца на флагшток подняли флаг Украины. Государственный флаг Украины подняли по поводу начала очередной сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Украинский флаг реял рядом с флагом Содружества независимых государств и государственными флагами Узбекистана, Молдовы и РФ.