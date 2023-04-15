Развевался возле Таврического дворца: в РФ на флагшток подняли флаг Украины (фото, видео)

Украинский национальный флаг был поднят в честь открытия очередной сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, несмотря на выход Украины из организации в 2018 году.

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В Санкт-Петербурге в районе Таврического дворца 14 апреля на флагшток подняли флаг Украины. Об этом пишет росСМИ "Фонтанка".

Как стало известно несколько позже, государственный флаг Украины подняли по поводу начала очередной сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Украинский флаг реял рядом с флагом Содружества независимых государств и государственными флагами Узбекистана, Молдовы и РФ.

Украинский флаг вывесили рядом с флагами стран, входящих в состав СНГ Фото: Фонтанка

Заметим, что Украина не подписывала Устав СНГ от 22 января 1993 года, то есть де-юре не была государством-членом или даже государством-участником содружества, а только государством-учредителем. Соглашение об ассоциированном членстве в соответствии с Уставом СНГ Украина не подписывала.

Кроме того 19 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об окончательном прекращении участия Украины в уставных органах СНГ.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявили о фактическом окончании процесса выхода Украины из СНГ.

Однако, несмотря на эти факты, как и не принимая во внимание российско-украинскую войну, государственный флаг Украины подняли на флагштоке вместе с флагами других государств-членов Содружества.

Напомним, 9 марта в Болгарии политик сбросил с балкона флаг Украины. Кандидат в депутаты Атанас Стефанов заявил, что снял сине-желтый флаг в знак протеста против "попытки втянуть Болгарию в катастрофическую войну". Также он назвал украинцев "фашистами".

Кроме того в августе 2022 года мы писали о том, что подростки в Чикаго выложили огромный флаг Украины из коробок с хлопьями. Желто-голубая "мозаика" на полу Большого банковского зала побила мировой рекорд Гиннеса. Ребята для своей работы использовали пять тысяч коробок.