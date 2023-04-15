Майорів біля Таврійського палацу: у РФ на флагшток підняли прапор України (фото)

Український національний прапор підняли на честь відкриття чергової сесії Міжпарламентської асамблеї країн СНД, попри вихід України з організації у 2018 році.

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У Санкт-Петербурзі у районі Таврійського палацу 14 квітня на флагшток підняли прапор України. Про це пише росЗМІ "Фонтанка".

Як стало відомо дещо пізніше, державний прапор України підняли з приводу початку чергової сесії Міжпарламентської асамблеї країн СНД.

Український прапор майорів поруч із прапором Співдружності незалежних держав та державними прапорами Узбекистану, Молдови і РФ.

Український прапор вивісили поряд із прапорами країн, що входять до складу СНД Фото: Фонтанка

Зауважимо, що Україна не підписувала Статут СНД від 22 січня 1993 року, тобто де-юре не була державою-членом або навіть державою-учасницею співдружності, а лише державою-засновником. Угоди про асоційоване членство відповідно до Статуту СНД Україна не підписувала.

Крім того, 19 травня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав Указ про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили про фактичне закінчення процесу виходу України із СНД.

Однак, всупереч цим фактам, як і попри російсько-українську війну, державний прапор України підняли на флагштоку разом із прапорами інших держав-членів Співдружності.

Нагадаємо, 9 березня у Болгарії політик скинув з балкона прапор України. Кандидат у депутати Атанас Стефанов заявив, що зняв синьо-жовтий прапор на знак протесту проти "спроби втягнути Болгарію у катастрофічну війну". Також він назвав українців "фашистами".

Крім того, у серпні 2022 року ми писали про те, що підлітки в Чикаго виклали величезний прапор України з коробок з-під пластівців. Жовто-блакитна "мозаїка" на підлозі Великого банківського залу побила світовий рекорд Гіннеса. Діти для своєї роботи використали п'ять тисяч коробок.