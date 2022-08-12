Підлітки в Чикаго виклали величезний прапор України з коробок із пластівцями (відео)

Жовто-блакитна "мозаїка" на підлозі Великого банківського залу побила світовий рекорд Гіннеса. Діти для своєї роботи використали п'ять тисяч коробок.

Підлітки в Чикаго виклали величезний прапор України з коробок із пластівцями, який побив світовий рекорд Гіннеса. Про це пише агентство Reuters.

Як уточнюють журналісти, у процесі роботи підлітки з організації Chicago Children United for Ukraine спромоглися зібрати благодійну допомогу для України — донори виділили приблизно $15 тис.

Жовто-блакитну гігантську "мозаїку" розмістили на підлозі Великої банківської зали Wintrust Financial Corporation.

[ + – ] Прапор України з коробок із пластівцями

Для відтворення кольорів американські активісти використовували жовті коробки Corn Pops та сині Rice Krispies. Для попереднього рекорду під час створення мозаїки з пластівців використовували чотири тисячі коробок. Але цього разу підлітки змогли побити рекорд, задіявши п'ять тисяч продуктових пачок. Як уточнюється, виробник сухих сніданків — компанія Kellogg's — безкоштовно надала коробки з пластівцями для проєкту. Після акції всі вони будуть передані до місцевого благодійного продовольчого банку.

"Ми хотіли привернути увагу до України. Ми вирішили побити рекорд, маючи для цього вагому причину", — прокоментував акцію 15-річний Майкл Котчер.

[ + – ] Майкл Котчер розповідає про благодійну акцію в Чикаго Фото: Скрін відео

Нагадаємо, школяр зі Львова створив надпотужний повербанк для ЗСУ. Захар Щурко розробив власний PowerBank, здатний заряджати телефони, дрони, рації тощо. До кінця літа він планує виготовити щонайменше 10 таких пристроїв.

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