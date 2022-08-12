Подростки в Чикаго выложили огромный флаг Украины из коробок с хлопьями (видео)

Желто-голубая "мозаика" на полу Большого банковского зала побила мировой рекорд Гиннеса. Ребята для своей работы использовали пять тысяч коробок.

Подростки в Чикаго выложили огромный флаг Украины из коробок с хлопьями, побивший мировой рекорд Гиннеса. Об этом пишет агентство Reuters.

Как уточняют журналисты, в процессе работы ребята из организации Chicago Children United for Ukraine смогли собрать благотворительную помощь для Украины – доноры выделили около $15 тыс.

Желто-голубую гигантскую "мозаику" разместили на полу Большого банковского зала Wintrust Financial Corporation.

[ + – ] Флаг Украины из коробок с хлопьями.

Для воссоздания цветов американские активисты использовали желтые коробки Corn Pops и синие Rice Krispies. Для предыдущего рекорда при создании мозаики из хлопьев использовали четыре тысячи коробок. Но в этот раз ребята смогли побить рекорд, задействовав пять тысяч продуктовых пачек. Как уточняется, производитель сухих завтраков – компания Kellogg's – бесплатно предоставила коробки с хлопьями для проекта. После акции все они будут переданы в местный благотворительный продовольственный банк.

"Мы хотели привлечь внимание к Украине. Мы решили побить рекорд, имея для этого вескую причину", — прокомментировал акцию 15-летний Майкл Котчер.

[ + – ] Майкл Котчер рассказывает о благотворительной акции в Чикаго. Фото: Скрин видео

Напомним, школьник из Львова создал сверхмощный повербанк для ВСУ. Захар Щурко разработал собственный PowerBank, способный заряжать телефоны, дроны, рации и пр. До конца лета он планирует изготовить минимум 10 таких устройств.

Ранее 10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собрала 21 тыс. грн для помощи ВСУ, играя с людьми на улице. Киевлянка играла со всеми желающими. Кто проигрывал — платил победителю, девочка одержала победу во всех партиях.