Небо покраснело: в Канаде одновременно бушует 1000 лесных пожаров (видео)

Канадские власти объявили эвакуацию в Северно-Западной части страны. Из Йеллоунайфа уже вывезли экстренными рейсами более тысячи человек.

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В Северно-Западной части Канады вспыхнуло боле 200 лесных пожаров. Власти выдали распоряжение об эвакуации жителей Йеллоунайфа и прочих населенных пунктов региона. Об этом пишет CNN 18 августа.

Сообщается, что пожарные борются с 236 активными лесными пожарами на Северо-Западе Канады. В то же время по всей стране было зафиксировано более 1000 возгораний, что стало самым сильным сезоном пожаров за всю историю наблюдений.

Как отмечают журналисты, масштабные пожары существенно загрязняют воздух. СМИ также обнародовали видео, на котором небо в Канаде кажется красным из-за смога.

"Мы все устали от слова "беспрецедентный", но нет другого способа описать эту ситуацию в Северо-Западных территориях", — заявила премьер-министр Кэролайн Кокрейн.

В рамках эвакуации из Йеллоунайфа экстренными рейсами было вывезено более 1000 человек. По словам журналистов, некоторые люди, рассчитывавшие покинуть город в четверг, провели часы в очереди, прежде чем им сказали повторить попытку в пятницу.

Напомним, 18 августа в сети появились спутниковое фото, на которых видны масштабные разрушительные пожары, охватившие Северо-Западные территории Канады. На снимке также видны обширные шлейфы дыма, покрывающие большую территорию.

Ранее, 17 августа, мы писали о том, что во время разрушительных пожаров на Гавайях уцелел 150-летний католический храм Марии Ланакилы, который расположен в наиболее пострадавшем от огня городе Лахайна. Соседний дом священника также выглядит невредимым.