"Похоже на чудо": 150-летняя церковь уцелела во время пожаров на Гавайях (видео)

Католическая церковь Марии Ланакилы расположена в городе Лахайна, который особенно сильно пострадал от лесных пожаров на острове. При этом храм и соседний дом священника выглядят невредимыми.

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На Гавайях католических храм Марии Ланакилы избежала разрушения во время масштабного пожара. Об этом рассказал монсеньор Терренс Ватанабе изданию Catholic News Agency.

Сообщается, что в результате разрушительных пожаров на острове Мауи собенно сильно пострадал город Лахайна, однако местная церковь выглядит практических невредимой. Соседний дом священника также уцелел.

"Для нас это похоже на чудо. Когда мы увидели новости и увидели, как церковный шпиль возвышается над городом, это было прекрасное зрелище", — сказал Ватанабе.

Храм Марии Ланакилы уцелел во время пожаров

Портал Catholic News Agency пишет, что деревянной крыше здания, вероятно, был нанесен ущерб, однако полностью оценить состояние храма можно будет только по прибытию на место проишествия.

Издание также сообщает, что ущерб, вероятно, будет значительным в школе Святого Сердца, здание которой находится недалеко от католической церкви.

По данным журналистов, пастор церкви Марии Ланакилы отец Куриакосе Надопарамбил и прихожане не пострадали. Приход был основан в 1846 году, а строительство его каменного храма было окончено в 1873 году.

Пожары на Гавайях: что известно

Напомним, 9 августа на острове Мауи вспыхнули лесные пожары. Огонь раздул ураган, налетевший на остров, так что западная часть острова была полностью отрезана. Курортный городок Лахайна превратился в руины, на восстановление которых понадобятся многие годы и миллиарды долларов.

По состоянию на 13 августа было известно о 93 погибших. Официальные лица предупредили, что количество погибших будет расти. По данным исследователей, пожар на Гавайях является пятым по величине смертоносным в истории США.

Позже, 17 августа, СМИ сообщили, что число погибших в результате катастрофических пожаров на Гавайях превысило 100 человек. В сети также появились спутниковые снимки, на котором видны последствия пожаров на гавайском острове Мауи.