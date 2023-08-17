"Схоже на диво": 150-річна церква вціліла під час пожеж на Гаваях (відео)

Католицька церква Марії Ланакіли розташована в місті Лахайна, яке особливо сильно постраждало від лісових пожеж на острові. При цьому храм і сусідній будинок священика виглядають неушкодженими.

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На Гаваях католицьких храм Марії Ланакіли уникнув руйнування під час масштабної пожежі. Про це розповів монсеньйор Терренс Ватанабе виданню Catholic News Agency.

Повідомляється, що внаслідок руйнівних пожеж на острові Мауї особливо сильно постраждало місто Лагайна, проте місцева церква виглядає практично неушкодженою. Сусідній будинок священника також уцілів.

"Для нас це схоже на диво. Коли ми побачили новини та побачили як церковний шпиль височіє над містом, це було прекрасне видовище", — сказав Ватанабе.

Храм Марії Ланакіли вцілів під час пожеж

Портал Catholic News Agency пише, що дерев'яному даху будівлі, ймовірно, було завдано шкоди, проте повністю оцінити стан храму можна буде тільки після прибуття на місце події.

Видання також повідомляє, що збитки, ймовірно, будуть значними у школі Святого Серця, будівля якої розташована недалеко від католицької церкви.

За даними журналістів, пастор церкви Марії Ланакіли отець Куріакосе Надопарамбіл і парафіяни не постраждали. Парафію було засновано 1846 року, а будівництво її кам'яного храму було закінчено 1873 року.

Пожежі на Гаваях: що відомо

Нагадаємо, 9 серпня на острові Мауї спалахнули лісові пожежі. Вогонь роздмухав ураган, що налетів на острів, тож західна частина острова була повністю відрізана. Курортне містечко Лахайна перетворилося на руїни, на відновлення яких знадобиться багато років і мільярди доларів.

Станом на 13 серпня було відомо про 93 загиблих. Офіційні особи попередили, що кількість загиблих зростатиме. За даними дослідників, пожежа на Гаваях є п'ятою за величиною смертоносною в історії США.

Пізніше, 17 серпня, ЗМІ повідомили, що кількість загиблих унаслідок катастрофічних пожеж на Гаваях перевищила 100 осіб. У мережі також з'явилися супутникові знімки, на яких видно наслідки пожеж на гавайському острові Мауї.