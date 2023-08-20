"Воевал против Украины": в РФ за изнасилование разыскивают боевика ЧВК "Вагнер"

Как сообщают журналисты, вернувшись с так называемой СВО, "вагнеровец" сильно избил и изнасиловал девушку.

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В Кировской области Российской Федерации разыскивают бывшего боевика ЧВК "Вагнер". Вернувшись с так называемой "СВО", он 18 августа сильно избил и изнасиловал 26-летнюю девушку, об этом сообщило российское интернет-издание "Baza".

По информации издания, пострадавшая находится в реанимационном отделении местной больницы в тяжелом состоянии. Врачи поставили ей диагноз: открытоя черепно-мозговвя травма, ушиб мозга, переломом лицевой части черепа, колотые раны в области шеи и контузия глазных яблок.

На данный момент проводится расследование, подозреваемого объявили в розыск.

Что известно о подозреваемом

По данным Baza, в декабре 2020 года в Кировской области РФ было совершено резонансное убийство. В поселке Созимский Верхнекамского района в одной из квартир было обнаружено тело 20-летней студентки колледжа с открытой раной головы. Правоохранители выяснили, что девушку на почве ревности забил молотком 24-летний сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний России (УФСИН) Алексей Костромин. Парень пытался сбежать, но был пойман и осужден за убийство.

Бывший сотрудник службы наказаний РФ даже пятую часть срока так и не отсидел. Он подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и как наемник отправился воевать против Украины.

"Он отправился добровольцем в ЧВК "Вагнер" и недавно вернулся на свободу. Вскоре он стал подозреваемым в еще одном преступлении. По версии следствия, 18 августа Костормин жестоко избил, а затем изнасиловал 26-летнюю девушку", — сообщает Baza.

Напомним, 7 июня Фокус писал, что пленный "вагнеровец" рассказал о ПВК. По словам Дмитрия Пивкина, настоящий хаос царствует в рядах наемников Евгения Пригожина, периодически устраивающих перестрелки между собой.

Ранее, 25 апреля сообщалось, что в Норвегии предстал перед судом экс-наемник ЧВК "Вагнер" Медведев. Бывший "вагнеровец" признался в сопротивлении аресту после драки в баре и ношении пневматического оружия.