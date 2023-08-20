Гильзы от холостых патронов ранили 54-летнюю женщину и ее 4-летнего внука. Мальчик и его бабушка — родственники одного из бойцов "Росгвардии", который и открыл по ним огонь.

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В городе Электросталь 19 августа бойцы "Росгвардии" открыли стрельбу холостыми патронами по зрителям. Об этом сообщает медиа "Московский комсомолец".

В спортивном празднике для жителей Подмосковья участвовали 4 команды по 20 человек, среди которых банк и две коммерческие структуры, а также бойцы "Росгвардии". Перед началом соревнований военнослужащие устроили показательные выступления, во время которых устроили показательные выступления с автоматами Калашникова, заряжёнными холостыми патронами.

Сначала из военных построили живую пирамиду. Потом росгвардейцы зажгли фаеры в цветовой гамме российского флага. Параллельно с этим прозвучали выстрелы холостыми патронами над головами у зрителей. Напуганные дети начали кричать и закрывать головы руками.

Одна гильза якобы случайно отлетела в сторону и ранила 54-летнюю женщину и 4-летнего мальчика. При этом у пострадавшей была разорвана щенка и повреждена челюсть, а ребенок и вовсе получил травму головы. Несколько позже стало известно, что серьезные травмы получила именно бабушка пострадавшего мальчика. Женщине выбило два зуба и повредило щеку. Пострадавшую прооперировали, но сейчас она не может ни есть, ни даже говорить.

Несколько позже журналисты узнали, что пострадавшая во время стрельб женщина — это теща одного из росгвардейцев, который принимал участие в выступлении.

Напомним, в начале августа под Мелитополем пьяный оккупант расстрелял трех Z-волонтеров. По данным росСМИ, в российских волонтеров выстрелил захватчик, для которого и предназначалась посылка.

А несколько ранее один из командиров армии РФ расстрелял технику и автомобили сослуживцев из-за гуманитарной помощи, которую передавали из России. По данным источника российских военных пропагандистов, разгорается громкий скандал — командир 103 мотострелкового полка ВС РФ Кутаев приехал в военную часть и расстрелял технику и автомобили сослуживцев из-за гуманитарной помощи, которую передавали из России.