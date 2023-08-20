"Спортивне свято": у Підмосков'ї росгвардійці обстріляли людей холостими, є поранені

Гільзи від холостих патронів поранили 54-річну жінку та її 4-річного онука. Хлопчик і його бабуся — родичі одного з бійців "Росгвардії", який і відкрив по них вогонь.

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У місті Електросталь 19 серпня бійці "Росгвардії" відкрили стрілянину холостими патронами по глядачах. Про це повідомляє медіа "Московский комсомолец".

У спортивному святі для жителів Підмосков'я брали участь 4 команди по 20 осіб, серед яких банк і дві комерційні структури, а також бійці "Росгвардії". Перед початком змагань військовослужбовці влаштували показові виступи, під час яких влаштували показові виступи з автоматами Калашникова, зарядженими холостими патронами.

Спочатку з військових побудували живу піраміду. Потім росгвардійці запалили фаєри в кольоровій гамі російського прапора. Паралельно з цим пролунали постріли холостими патронами над головами у глядачів. Налякані діти почали кричати і закривати голови руками.

Одна гільза нібито випадково відлетіла в бік і поранила 54-річну жінку і 4-річного хлопчика. При цьому у постраждалої було розірвано цуценя і пошкоджено щелепу, а дитина взагалі отримала травму голови. Дещо пізніше стало відомо, що серйозні травми отримала саме бабуся потерпілого хлопчика. Жінці вибило два зуби і пошкодило щоку. Постраждалу прооперували, але зараз вона не може ні їсти, ні навіть говорити.

Дещо пізніше журналісти дізналися, що постраждала під час стрілянини жінка — це теща одного з росгвардійців, який брав участь у виступі.

Нагадаємо, на початку серпня під Мелітополем п'яний окупант розстріляв трьох Z-волонтерів. За даними росЗМІ, у російських волонтерів вистрілив загарбник, для якого і призначалася посилка.

А дещо раніше один із командирів армії РФ розстріляв техніку та автомобілі товаришів по службі через гуманітарну допомогу, яку передавали з Росії. За даними джерела російських військових пропагандистів, розгорається гучний скандал — командир 103 мотострілецького полку ЗС РФ Кутаєв приїхав до військової частини і розстріляв техніку та автомобілі товаришів по службі через гуманітарну допомогу, яку передавали з Росії.