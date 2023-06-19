Вистрілив у своїх же: командир РФ розстріляв техніку та автомобілі товаришів по службі (відео)

Командир намагався брати з волонтерів гроші за гуманітарну допомогу. Однак у процесі розподілу виник конфлікт, у ході якого російський офіцер вирішив випустити кілька автоматних черг у транспорт окупантів.

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Один із командирів армії РФ розстріляв техніку та автомобілі товаришів по службі через гуманітарну допомогу, яку передавали з Росії. Про це повідомив пропагандистський канал "Солдатська правда #КРП".

За даними джерела, російських військових пропагандистів спалахує гучний скандал — командир 103 мотострілецького полку ЗС РФ Кутаєв приїхав у військову частину і розстріляв техніку та автомобілі товаришів по службі через гуманітарну допомогу, яку передавали з Росії.

Російський військовий на відео зняв наслідки розстрілу — автомобілі та квадроцикли окупантів прошиті наскрізь. Пробиті бензобаки, гальмівні колодки та нутрощі машин, які повністю виведені з ладу.

До кінця причина поведінки російського командира невідома, проте пропагандистські канали стверджують, що офіцер намагався брати з волонтерів гроші за гуманітарну допомогу, що поставляється, взявши фінансові потоки під контроль. Однак у процесі розподілу виник конфлікт, у ході якого російський офіцер вирішив, випустивши кілька автоматних черг із транспорту окупантів.

Нагадаємо, що російські окупанти 17 червня вистрілили з протитанкової установки цивільним автомобілем у Харківській області. За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 особи, які загинули на місці.

Крім того, танкіст ЗСУ розповів, як викрав у росіян Т-90. Окупанти пішли мародерствувати та залишили свій танк без нагляду посеред села на Донеччині.