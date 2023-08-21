Экстремальная экскурсия обернулась гибелью: в Москве нашли тела пяти диггеров (фото)

Группа экстремалов отправилась в путешествие по подземным тоннелям, однако впоследствии начался ливень. Гид успел написать коллеге тревожное сообщение о погодных условиях перед тем, как коллектор затопило и мужчина перестал выходить на связь.

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20 августа в подземных тоннелях в центре Москвы исчезла группа диггеров. Позже в столичной реке выловили тела участников экстремальной экскурсии. Об этом 21 августа сообщили в российском медиа Mash.

Группа из восьми человек отправилась в подземельное путешествие примерно в 14:00, и уже через час гид Константин Филиппов написал коллеге сообщение о ливне. Вскоре он перестал отвечать на звонки.

По данным СМИ, коллекторы начало заливать водой, и диггеры не смогли выбраться на поверхность. Сначала нашли тела 17-летнего Глеба и 15-летней Виктории — родственников директора по маркетингу группы IT-компаний "Ланит" Дмитрия Маркушкина. Позже в Москву-реку вынесло тело еще одного неназванного человека.

План экскурсии группы, которая обернулась исчезновением и гибелью участников Фото: Mash

Впоследствии в столице РФ нашли еще два тела. В общем известно уже о пяти погибших в результате неудачной экскурсии.

Диггер Даниил Давыдов в комментарии "РИА Новости" отметил, что участники путешествия по подземелью могли спастись в двух укрытиях в коллекторе.

После сообщений о возможных жертвах Давыдов вместе с коллегами спустился туда, но никого не обнаружил.

Снимок, обнародованный в соцсетях после трагедии Фото: 112

Трагическая экскурсия в Москве: что известно о пропавшем гиде

Как известно, экскурсию по коллектору проводил 31-летний Константин Филиппов. По информации медиа 112, он работал гидом более трех лет и после прогулки перестал выходить на связь.

Фото: Mash Фото: 112

В Mash проинформировали, что Филиппов занимался активными видами спорта — ходил в пешие походы и поднимался в горы.

"Во время вчерашнего ливня он повел туристов по подземным тоннелям в центре столицы и попал под мощный ливень — вода затопила подземные ходы, и ребята не смогли выбраться", — говорится в публикации.

Гибель по меньшей мере пяти диггеров в центре Москвы: правоохранители возбудили дело

В медиа написали, что после смертельной экскурсии в России возбудили уголовное дело.

Следователи подозревают 31-летнего организатора и руководителя диггеров Никиту Дубаса. По версии правоохранительных органов, он предоставил услуги, которые не соответствовали требованиям безопасности. Мужчину вызвали на допрос.

Фото: Mash Фото: 112 Фото: 112

Позже стало известно, что следственный комитет стремится арестовать Дубаса.

"Сейчас следователи выясняют, почему опытные диггеры проигнорировали информацию о плохих погодных условиях, и несмотря на ливень повели группу с несовершеннолетними в коллектор", — передали в СМИ.

По данным Mash, Дубас отрицает причастность к трагедии. Он заявил, что давно не занимается экскурсиями.

"Однако последняя СМС от пропавшего гида Константина Филиппова пришла именно ему", — подчеркнули авторы контента.

В соцсетях подозреваемого указано, что он проводит экскурсии как подземный гид с 2012 года.

Впоследствии в медиа 112 проинформировали, что дома у Дубаса проходит обыск. Авторы контента со ссылкой на собственные источники отметили, что во время происшествия мужчина находился в Беларуси.

"Его коллега Константин Филиппов вчера днем перестал выходить на связь. Тогда Дубас решил немедленно ехать в Москву, подозревая, что произошло что-то серьезное. Сейчас он сотрудничает со следствием. В ближайшее время мужчине предъявят обвинения", — говорится в посте.

В столице РФ погибла группа экстремалов: реакция властей

На происшествие отреагировал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин. Он написал, что произошла "ужасная трагедия".

"Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства. Соболезную родным и близким погибших", — заявил городской голова столицы России.

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