Экстремальная экскурсия обернулась гибелью: в Москве нашли тела пяти диггеров (фото)
Группа экстремалов отправилась в путешествие по подземным тоннелям, однако впоследствии начался ливень. Гид успел написать коллеге тревожное сообщение о погодных условиях перед тем, как коллектор затопило и мужчина перестал выходить на связь.
20 августа в подземных тоннелях в центре Москвы исчезла группа диггеров. Позже в столичной реке выловили тела участников экстремальной экскурсии. Об этом 21 августа сообщили в российском медиа Mash.
Группа из восьми человек отправилась в подземельное путешествие примерно в 14:00, и уже через час гид Константин Филиппов написал коллеге сообщение о ливне. Вскоре он перестал отвечать на звонки.
По данным СМИ, коллекторы начало заливать водой, и диггеры не смогли выбраться на поверхность. Сначала нашли тела 17-летнего Глеба и 15-летней Виктории — родственников директора по маркетингу группы IT-компаний "Ланит" Дмитрия Маркушкина. Позже в Москву-реку вынесло тело еще одного неназванного человека.
Впоследствии в столице РФ нашли еще два тела. В общем известно уже о пяти погибших в результате неудачной экскурсии.
Диггер Даниил Давыдов в комментарии "РИА Новости" отметил, что участники путешествия по подземелью могли спастись в двух укрытиях в коллекторе.
После сообщений о возможных жертвах Давыдов вместе с коллегами спустился туда, но никого не обнаружил.
Трагическая экскурсия в Москве: что известно о пропавшем гиде
Как известно, экскурсию по коллектору проводил 31-летний Константин Филиппов. По информации медиа 112, он работал гидом более трех лет и после прогулки перестал выходить на связь.
В Mash проинформировали, что Филиппов занимался активными видами спорта — ходил в пешие походы и поднимался в горы.
"Во время вчерашнего ливня он повел туристов по подземным тоннелям в центре столицы и попал под мощный ливень — вода затопила подземные ходы, и ребята не смогли выбраться", — говорится в публикации.
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В медиа написали, что после смертельной экскурсии в России возбудили уголовное дело.
Следователи подозревают 31-летнего организатора и руководителя диггеров Никиту Дубаса. По версии правоохранительных органов, он предоставил услуги, которые не соответствовали требованиям безопасности. Мужчину вызвали на допрос.
Позже стало известно, что следственный комитет стремится арестовать Дубаса.
"Сейчас следователи выясняют, почему опытные диггеры проигнорировали информацию о плохих погодных условиях, и несмотря на ливень повели группу с несовершеннолетними в коллектор", — передали в СМИ.
По данным Mash, Дубас отрицает причастность к трагедии. Он заявил, что давно не занимается экскурсиями.
"Однако последняя СМС от пропавшего гида Константина Филиппова пришла именно ему", — подчеркнули авторы контента.
В соцсетях подозреваемого указано, что он проводит экскурсии как подземный гид с 2012 года.
Впоследствии в медиа 112 проинформировали, что дома у Дубаса проходит обыск. Авторы контента со ссылкой на собственные источники отметили, что во время происшествия мужчина находился в Беларуси.
"Его коллега Константин Филиппов вчера днем перестал выходить на связь. Тогда Дубас решил немедленно ехать в Москву, подозревая, что произошло что-то серьезное. Сейчас он сотрудничает со следствием. В ближайшее время мужчине предъявят обвинения", — говорится в посте.
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На происшествие отреагировал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин. Он написал, что произошла "ужасная трагедия".
"Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства. Соболезную родным и близким погибших", — заявил городской голова столицы России.
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