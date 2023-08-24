Премьер-министра Британии уличили во лжи с декларацией

Риши Сунак должен был задекларировать долю жены в компании на обращение парламентского комитета, но сделал ошибку, из-за чего им заинтересовался парламентский комитет, который расследует нарушения в декларациях.

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Премьер-министра Великобритании Риши Сунака признали виновным во лжи относительно декларирования бизнеса жены. Об этом пишет Reuters.

Уполномоченный парламента по стандартам начал расследование в отношении Сунака в апреле этого года. Поводом стали сообщения СМИ о том, что жена Сунака Акшата Мурти была акционером компании, которая должна была получить выгоду от поддержки сектора ухода за детьми.

Расследование касалось деклараций Сунака о наличии у его жены, Акшаты Мурти, доли в компании Koru Kids — агентстве по уходу за детьми.

Парламентское расследование установило, что Сунак должен был сообщить о пакете акций, когда его запрашивал комитет, но британский лидер перепутал правила регистрации и декларирования интересов.

Комиссар Дэниел Гринберг, который отвечает за кодекс поведения Палаты общин и расследует нарушения, считает, что эта ошибка произошла неумышленно: мол, Сунак декларировал имущество как член парламента, а не правительства — к последним предъявляют более строгие требования.

Сам премьер в письме к парламентскому уполномоченному извинился за сложившуюся ситуацию и пообещал внести необходимые изменения.

Что известно о семье Риши Сунака

До назначения на должность премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти считались одной из самых богатых семей Великобритании. Мурти является дочерью индийского миллиардера, основателя ИТ-компании InfoSys Нараяны Мурти, одного из самых известных бизнесменов страны, которого называют индийским Биллом Гейтсом.

Супруги воспитывают двух дочерей.

Риши Сунак вместе с женой владеют компанией Catamaran Ventures, которая инвестирует в стартапы сетью тренажерных залов, компанией New&Lingwood, которая продает элитную мужскую одежду. Акшата Мурти владеет 0,9% акций Infosys, стоимость которых оценивается примерно в 700 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что Риши Сунак с женой и дочерьми посетил премьеру "Барби".

Также ранее сообщалось, что Риши Сунак с семьей посетил парад короля Чарльза III в июне 2023 года.