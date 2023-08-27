В Госдуме РФ предложили МВД скупать наркотики у россиян

Суммы вознаграждения могут устанавливаться по приказу МВД РФ, которое и будет выдавать деньги за наркотики.

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Россиянам, которые принесут и сдадут наркотики в отделение полиции, нужно предоставить возможность получать средства от Министерства внутренних дел. Предложение высказал Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы, в письме на имя руководителя МВД Владимира Колокольцева, сообщает ТАСС.

Он считает, что россиян нужно стимулировать к желанию докладывать представителям правоохранительных структур о случаях выявления "закладок" с наркотиками. Речь идет, в частности, и о выявлении соответствующих нарушений в собственных многоквартирных домах.

Полицейские, по мнению российского парламентария, часто не реагируют оперативно на соответствующие жалобы из-за недостаточного количества ресурсов в МВД. Эту проблему якобы может решить введение денежного вознаграждения для граждан за нахождение наркотиков, а также их сдачу в правоохранительные органы.

Депутат предлагает своеобразный механизм. По его словам, люди сообщают в полицию относительно "закладок", и если правоохранители вовремя не реагируют, то в таком случае гражданин звонит в участок, предупреждает, что принесет наркотики, а потом берет "закладку" и сдает ее в органы.

Суммы вознаграждения будут устанавливаться приказом МВД РФ. Эксперимент, по его замыслу, стоит начать с российской столицы.

Напомним, 23 августа секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал к "защите молодежи от интернета и западного образования". Он считает, что интернет и западное образование искажают идеи патриотизма и принижают геополитическое значение России в мире. По его словам, против России развернули "информационно-психологическую войну". Цель которой, по его мнению, — "разрушение страны" и "уничтожение ее жизненного уклада".