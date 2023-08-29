Горит 1500 квадратных метров: в Москве на Комсомольской площади начался пожар (видео)

Сообщается, что пожар начался недалеко от станции Площадь трех вокзалов Ленинградского вокзала. Площадь пожара составила около 1500 квадратных метров.

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На Комсомольской площади в Москве 29 августа начался сильный пожар. Об этом сообщает прокремлевский Telegram-канал Mash.

Сперва сообщалось, что горит 600 квадратных метров складских помещений за Ленинградским вокзалом. Пожару присвоен повышенный ранг.

"Мощный пожар на Комсомольской площади в Москве. Горит 600 квадратных метров складских помещений за Ленинградским вокзалом. В небо поднимается густой черный дым. Пожару присвоен повышенный ранг", — сказано в сообщении.

Как сообщил Telegram-канал "Осторожно, Москва", пожар начался недалеко от станции Площадь трех вокзалов. Для того, чтобы потушить огонь, привлекли пришлось пригнать пожарный поезд.

Для тушения пожара склада у площади трех вокзалов направили пожарный поезд.

Затем администраторам канала стало известно, что сотрудники МЧС РФ смогли локализовать пожар на площади 1500 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Пожар в Москве

Напомним, что 28 августа власти Москвы пожаловались на новую атаку БПЛА. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, беспилотник был уничтожен на подлете к Москве и упал в соседних Люберцах. Минобороны РФ традиционно обвинило Украину в "теракте".

Также сообщалось, что под Челябинском разбился вертолет Ми-8, принадлежавший ФСБ. Так, упал советский вертолет, который принадлежал авиаотряду ФСБ. Губернатор Алексей Текслер подтвердил, что никто из трех членов экипажа не выжил.