Горить 1500 квадратних метрів: у Москві на Комсомольській площі почалася пожежа (відео)

Повідомляється, що пожежа почалася недалеко від станції Площа трьох вокзалів Ленінградського вокзалу. Площа пожежі склала близько 1500 квадратних метрів.

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На Комсомольській площі в Москві 29 серпня почалася сильна пожежа. Про це повідомляє прокремлівський Telegram-канал Mash.

Спершу повідомлялося, що горить 600 квадратних метрів складських приміщень за Ленінградським вокзалом. Пожежі присвоєно підвищений ранг.

"Потужна пожежа на Комсомольській площі в Москві. Горить 600 квадратних метрів складських приміщень за Ленінградським вокзалом. У небо здіймається густий чорний дим. Пожежі присвоєно підвищений ранг", — ідеться в повідомленні.

Як повідомив Telegram-канал "Осторожно, Москва", пожежа почалася недалеко від станції Площа трьох вокзалів. Для того, щоб загасити вогонь, залучили, довелося пригнати пожежний поїзд.

Для гасіння пожежі складу біля площі трьох вокзалів направили пожежний поїзд.

Потім адміністраторам каналу стало відомо, що співробітники МНС РФ змогли локалізувати пожежу на площі 1500 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає.

Пожежа в Москві

Нагадаємо, що 28 серпня влада Москви поскаржилася на нову атаку БПЛА. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, безпілотник знищили на підльоті до Москви, він упав у сусідніх Люберцях. Міноборони РФ традиційно звинуватило Україну в "теракті".

Також повідомлялося, що під Челябінськом розбився вертоліт Мі-8, що належав ФСБ. Так, упав радянський вертоліт, який належав авіазагону ФСБ. Губернатор Олексій Текслер підтвердив, що ніхто з трьох членів екіпажу не вижив.