"Всі загинули": під Челябінськом розбився вертоліт Мі-8, що належав ФСБ (відео, карта)

У Росії впав радянський гвинтокрил, який належав авіазагону ФСБ. Губернатор Олексій Текслер підтвердив, що ніхто з трьох членів екіпажу не вижив.

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У Челябінській області РФ впав радянський вертоліт Мі-8. Про це 29 серпня повідомили у місцевому медіа "Наш Челябинск".

"На борту були чотири особи. Попередньо всі загинули", — зазначено в публікації.

Пізніше автори контенту поділились відео з місця подій. На ньому видно, як від місця ймовірної катастрофи відлітає інший гвинтокрил.

Однак згодом у медіа "112" проінформували, що членів екіпажу було троє. Також стало відоме місце падіння вертольота. Подія сталася поблизу селища Прудний у Челябінській області.

"За словами очевидців, перед тим, як упасти, гелікоптер сильно бовтало з боку в бік, а потім він каменем пішов униз", — йдеться у пості.

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Під Челябінськом розбився Мі-8: вертоліт належав ФСБ РФ

Губернатор Челябінської області Олексій Текслер підтвердив подію та виразив співчуття близьким загиблим. За його словами, гвинтокрил належав російській спецслужбі.

"Вертоліт належав авіазагону ФСБ. Мешканці, житлові споруди не постраждали. На місці працюють спеціальні служби, надаємо їм необхідне сприяння", — написав Текслер.

Також посадовець підтвердив загибель трьох осіб. Він уточнив, що падіння сталося поблизу селища Красне поле. Населений пункт знаходиться у тому ж районі, що і Прудний.

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Нагадаємо, в ніч на 29 серпня РФ атакували безпілотники. У ворожому Міноборони заявили, що дрони були збиті у Бєлгородській та Тульській областях. Традиційно Росія звинуватила у спробі ударів Україну.

27 серпня стало відомо, що внаслідок атаки БПЛА у Бєлгородській області нібито загинув підполковник поліції. За даними медіа, безпілотник скинув вибухівку на земельну ділянку, де правоохоронець косив газон. В ударі також звинуватили Україну.

В ніч на 28 серпня БПЛА атакували Москву. Столичні аеропорти не приймали літаки та не здійснювали вильоти пасажирських рейсів, і запрацювали вже ближче до ранку. Мер Сергій Собянін розповів, що російська ППО успішно ліквідувала безпілотник і ніхто не постраждав.