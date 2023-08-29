Два нальоти за ніч: Тульську і Бєлгородську області Росії атакували дрони, — Міноборони РФ

У російському оборонному відомстві стверджують, що всі безпілотники були знищені засобами ППО. Відповідальність за атаку традиційно поклали на Україну.

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У ніч на 29 серпня територія Російської Федерації двічі зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Росії в Telegram.

Повідомляють, що приблизно о 23:00 "БПЛА літакового типу" атакував об'єкти на території Бєлгородської області РФ. У відомстві стверджують, що дрон був знищений протиповітряною обороною.

Пізніше, о 05:53, у Міноборони Росії повідомили про другу атаку безпілотника по території РФ. Цього разу під ударом опинилася Тульська область. За даними відомства, другий дрон був також збитий засобами ППО.

У російському оборонному відомстві стверджують, що за обома атаками нібито стоїть Україна. Про жертви і руйнування в публікаціях не згадується.

Нагадаємо, згідно з публікацією The Economist від 28 серпня, російські війська створили поруч із кордоном суцільну смугу з радіоелектронних перешкод завширшки приблизно 60 км, але українські дрони однаково пробиваються крізь неї і уражають цілі.

Раніше, 26 серпня, ми писали про те, що у складі Збройних Сил України було створено окрему бригаду Військово-морських сил, призначену для оперативного використання морських безпілотних апаратів.

Ми також повідомляли, що в ніч з 24 на 25 серпня українські Сили оборони провели таємну операцію в тимчасово окупованому Криму. В СБУ розповіли, що ворог був не готовий до масової атаки дронів у своєму тилу.