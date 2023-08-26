В українських ВМС уперше створили бригаду під морські дрони-камікадзе (фото)

Про створення нового з'єднання стало відомо під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Related video

У складі Збройних Сил України було створено окрему бригаду Військово-морських сил, призначену для оперативного використання морських безпілотних апаратів. Про це повідомляє портал "Мілітарний".

Ймовірно, саме цей підрозділ атакує морськими катерами російські військові об'єкти в окупованому Криму та кораблі ворожого флоту в Чорному морі.

Про нове формування було оголошено під час заходу, присвяченого Дню Незалежності України.

Президент Володимир Зеленський 24 серпня на Софійській площі вручив державні нагороди, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями.

385-ту окрему бригаду морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ було нагороджено бойовим прапором.

Раніше інформація про існування такого підрозділу у складі українського військового флоту не розкривалася публічно.

Морські дрони

Нагадаємо, що глава української розвідки Кирило Буданов вважає, що морські дрони — ефективна зброя для стримування ворога. Хоча з їхньою допомогою не можна наступати, але можна паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, Україна вже змогла зробити.

18 серпня Фокус писав про те, що флот Російської Федерації в Чорному морі можуть атакувати не тільки морські дрони, а й звичайні безпілотники, з огляду на те, що у російських кораблів практично немає системи протиповітряної оборони.

Раніше, 17 серпня, повідомлялося, що українські дрони можуть потопити весь Чорноморський флот РФ. Великі групи безпілотників прорвуть будь-яку лінію захисту росіян, але для цього знадобляться тисячі апаратів.