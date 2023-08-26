В украинских ВМС впервые создали бригаду под морские дроны-камикадзе (фото)

О создании нового соединения стало известно во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

Related video

В составе Вооруженных Сил Украины была создана отдельная бригада Военно-морских сил, предназначенная для оперативного использования морских беспилотных аппаратов. Об этом сообщает портал "Мілітарний".

Вероятно, именно это подразделение атакует морскими катерами, российские военные объекты в оккупированном Крыму и корабли вражеского флота в Черном море.

О новом формировании было объявлено во время мероприятия, посвященного Дню Независимости Украины.

Президент Владимир Зеленский 24 августа на Софийской площади вручил государственные награды, награды воинским частям и боевые флаги с лентами с почетными наименованиями.

385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ была награждена боевым знаменем.

Ранее информация о существовании такой подразделения в составе украинского военного флота не раскрывалась публично.

Морские дроны

Напомним, что глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что морские дроны — эффективное оружие для сдерживания врага. Хотя с их помощью нельзя наступать, но можно парализовать деятельность флота, что, в конце концов, Украина уже смогла сделать.

18 августа Фокус писал о том, что флот Российской Федерации в Черном море могут атаковать не только морские дроны, но и обычные беспилотники, учитывая то, что у российских кораблей практически нет системы противовоздушной обороны.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что украинские дроны могут потопить весь Черноморский флот РФ. Большие группы беспилотников прорвут любую линию защиты россиян, но для этого понадобятся тысячи аппаратов.