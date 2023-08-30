Взрывы на "Северном потоке": СМИ назвали Киев главным подозреваемым в диверсии (фото)

На борту яхты "Андромеда", которая якобы причастна к диверсии, немецкие следователи зафиксировали следы взрывчатого вещества октоген (HMX).

Related video

Украина — главная подозреваемая в диверсии на газопроводе "Северный поток". Об этом информирует Der Spiegel.

Немецкие следователи как будто не сомневаются в том, что именно украинские военные при поддержке союзников реализовали этот замысел. Расследование определило, что также были причастны США, Польша и Россия.

Специалисты проанализировали все возможные версии — от участия военных кораблей до подводных лодок. Представители немецкой прокуратуры практически с полной уверенностью заявили, что к диверсии причастна яхта "Андромеда", которую арендовали 6 сентября в портовом немецком городе Варнемюнде. Судно отправилось к острову Борнхольм.

На борту корабля следователи зафиксировали следы взрывчатого вещества октоген (HMX). Эту взрывчатку часто используют под водой. Ее фрагменты специалисты обнаружили на трубах "Северного потока", пробитых во время саботажа.

В сообщении говорится о том, что варшавское туристическое агентство Feeria Lwowa оплатило аренду яхты. Ее руководителем, как свидетельствует торговый реестр Польши, является 54-летняя Наталья. Женщина проживает в Киеве.

Украинец по имени Валерий якобы арендовал яхту по поддельному молдавскому удостоверению личности. Его в расследовании назвали кадровым военным, прикрепленным к 93-й механизированной бригаде ВСУ. По информации Der Spiegel, экипаж из шести человек, в который входили боевые пловцы и врач, действовал непосредственно по приказу украинского главнокомандующего Валерия Залужного.

Взрывы на "Северном потоке": реакция Украины на обвинения

Руководитель Минобороны Алексей Резников отреагировал на обвинения в том, что Украина причастна к взрывам на газопроводе "Северный поток". Он назвал бредом о том, что Главнокомандующий Валерий Залужный якобы руководил операцией украинского спецподразделения по подрыву в Балтийском море газопроводов Северный поток, пишет "Лига".

Напомним, издание NOS 13 июня сообщило, что в операции на "Северном потоке" якобы участвовали шесть военнослужащих ССО. Под чужими именами они арендовали лодку и с помощью подводного аппарата погрузились на дно Балтийского моря.