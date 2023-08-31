Шансов найти живых почти нет: более 60 человек погибли в результате пожара в ЮАР, — СМИ (видео)

По информации спасателей, в здании могли проживать не менее 200 человек — бездомные организовали "неформальное поселение" в доме, пока занимались поиском другого жилья.

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По меньшей мере 63 человека погибли и 43 получили ранения 31 августа в результате пожара, вспыхнувшего посреди ночи, в центральном деловом районе крупнейшего города ЮАР Йоханнесбурге, сообщает Reuters.

"Служба управления по чрезвычайным ситуациям города Йоханнесбурга может подтвердить, что число погибших возросло до 63", — говорится в сообщении.

Роберт Мулаудзи, представитель экстренных служб, предупредил, что число погибших может еще больше возрасти, поскольку множество человек оказались взаперти в "огненной ловушке".

"За 20 лет службы я никогда не сталкивался с чем-то подобным", — добавил Мулаудзи.

Пожарные сейчас перебираются с этажа на этаж. По крайней мере, один ребенок погиб. Людей, ищущих своих близких, предупредили, что шансы найти их живыми "очень малы".

Здание в центральном деловом районе описывается как "неформальное поселение", куда переехали бездомные в поисках жилья. По словам очевидцев, там могло проживать не менее 200 человек.

Одна женщина, ищущая свою дочь, со слезами на глазах сказала репортерам: "Это не то место, где кто-то может жить. Я пыталась уговорить ее вернуться домой, чтобы она могла вернуться к той жизни, которой жила раньше".

Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов, но сейчас идет поисково-спасательная операция. Власти заявили, что пожар в основном потушен, но дым все еще просачивался из окон почерневшего здания. Из окон свисали веревки простыней и других материалов, и неясно, использовали ли их люди, пытаясь сбежать. Причина пожара пока не установлена.

Напомним, 31 августа сообщалось, что экстремальные лесные пожары стали чаще на 25% из-за изменений климата. Новое исследование обнаружило связь между растущей глобальной температурой и беспощадными пожарами, распространяющимися со скоростью 4 000 га в день.

Кроме этого, 22 августа в Греции на месте лесных пожаров нашли 18 обгоревших тел. Поскольку о пропаже людей не заявляли, пожарные считают, что погибшие — мигранты. Страна уже месяц страдает от крупных пожаров из-за сильной жары.