Погром на улицах Тель-Альвива: в результате столкновений пострадали 140 человек (фото, видео)

По данным СМИ, полиция взяла ситуацию под контроль. Столкновения произошли между сторонниками и противниками правительства Асмеры.

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В субботу, 2 сентября, в Тель-Авиве произошли столкновения между сторонниками и противниками правительства Эритреи. Изначально демонстрация была мирной, но вскоре переросла в насилие. Об этом сообщает издание The Times Of Israel.

По данным СМИ, в столкновениях пострадали около 140 человек, из них 15 в тяжелом состоянии.

Протестующие недовольны политикой правительства Асмеры, в частности, пересмотром судебной системы и реформами в сфере образования.

"Наша демократия находится под опасной атакой со стороны правительства, которое разрушает наш дом. Заявления коалиции против ЦАХАЛа, ШАБАКа, Моссада и органов безопасности в последние недели демонстрируют, насколько огромна опасность для государства Израиль", — приводит слова протестующих The Times Of Israel.

Фото: Полиция Израиля Фото: Полиция Израиля Фото: Полиция Израиля

В результате столкновений серьезно пострадали 43 человека, из них 14 в тяжелом состоянии. Тяжелораненых прооперировали и перевели в реанимацию. Всего сообщается о 140 пострадавших, большинство из которых находится в состоянии легкой и средней степени тяжести. Среди них есть полицейские.

Правоохранители арестовали 39 подозреваемых среди участников бунта, у которых обнаружено оружие, слезоточивый газ и электрошокеры. Ситуацию на улицах Тель-Авива удалось взять под контроль.

Митинг выходцев из Эритреи был запланирован посольством страны в Израиле и власти знали о его проведении. Однако количество протестующих их поразило. Представители эритрейской общины предупреждали полицию о том, что на митинге возможно насилие, но соответствующих мер принято не было, отмечают журналисты.

"Противники режима прорывались через заграждения, дрались с полицией, бросали камни и заборы. Мы использовали методы дисперсии. Мы были удивлены интенсивностью насилия", — сказал начальник полиции района Яркон Хаим Бублил.

Напомним, 17 августа сообщалось, что в Дагестане граждане вышли на митинги из-за проблем с электроэнергией и водоснабжением. Когда полиция начала задержания, протестующие отбили мужчину — оттолкнули силовиков, которые тащили его в автозак.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что во Франции протестующие заполучили оружие и нападали на полицейских.