Китай не сможет обогнать США как крупнейшую экономику мира, — Bloomberg Economics

Экономика Китая "охлаждается" быстрее, чем ожидали мировые эксперты. Они утверждают, что ее рост к 2030 году замедлится до 3,5%, а к 2050-му — до 1%.

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Китай практически никогда уже не сможет превзойти экономику США как крупнейшую в мире, а тем более удержаться в лидерах. Так считают специалисты агентства Bloomberg Economics.

"Китай переходит на путь более медленного роста раньше, чем мы ожидали. Отскок после COVID исчерпал себя, что отражает углубление спада на рынке недвижимости и снижение доверия к Пекину в управлении экономикой. Слабое доверие рискует закрепиться, что приведет к длительному сдерживанию потенциала роста", — отмечает Bloomberg.

Основными предпосылками такого значительного спада в экономике называют падение экспорта, неразумные меры по борьбе с пандемией и углубление кризиса на рынке недвижимости, на котором уже давно развивается настоящий "пузырь". При этом экономисты ведущих стран указывают на структурные изменения в экономике Китая, которые углубляются по мере падения цен на сырье и экспортные товары. Также наблюдается значительное сокращение населения впервые с 1960-х годов, что сказывается на росте производительности.

Важным считают эксперты Bloomberg нарастание геополитического напряжения между Китаем и странами глобального Запада, что может быть вызвано последними политическими шагами китайских политиков в нынешних реалиях агрессии России против Украины.

Однако дефляция в Китае, вызывающая тревогу по всему миру, не так безнадежна, как кажется на первый взгляд. И хотя президент США Джо Байден назвал экономику КНР "бомбой замедленного действия", эксперты отмечают, что замедление темпов китайской экономики скажется на снижении мировых цен на нефть, при этом выгоду смогут получить развивающиеся страны.

"Цены производителей в Китае сократились в течение последних 10 месяцев, а это означает, что стоимость товаров, поставляемых из страны, падает. Это приятная новость для всего мира, который все еще борется с высокой инфляцией", — отметили специалисты Bloomberg.

Свои возможности в более активном привлечении иностранных инвестиций видят такие конкуренты, как Индия, которая готовит саммит G20 и уже сообщила о том, что КНР на форуме будет представлять не Си Цзиньпин, а премьер-министр Ли Цян. Кроме этого, Фокус писал о том, почему саммит G20 состоится без Украины и как это повлияет на ход войны.

Также стало известно, какие вызовы бросает Китай США, наращивая мощности своего военно-промышленного комплекса на фоне спада китайской экономики в целом.