Индия может сменить название на Бхарат: что об этом известно (фото, видео)

Бхарат — древнее название Индии, которое правительство стремится официально вернуть. "Индию" же предлагают даже не упоминать в Конституции, как навязанный Великобританией "символ рабства".

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Правительство Индии под руководством премьер-министра Нарендры Моди может принять резолюцию об изменении официального названия страны на Бхарат. Этот вопрос будет решаться во время специальной сессии парламента 18-22 сентября. Все детали собрали 5 сентября в издании The Economic Times.

Лидер Конгресса Джайрам Рамеш подтвердил, что официальные приглашения от Драупади Мурму на встречу G20 были подписаны уже именем "президента Бхарата".

"Так что новость действительно правдивая. Раштрапати-Бхаван прислал приглашение на ужин G20 9 сентября от имени "президента Бхарата" вместо привычного "президента Индии". Теперь статья 1 Конституции может звучать так: "Бхарат, который был Индией, станет Союзом Штатов". Но сейчас даже этот "Союз государств" подвергается штурму", — заявил он.

Публикация Джайрама Рамеша в X (предыдущее название — Twitter) Фото: Скриншот

Главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма и еще несколько лидеров партии "Бхаратия джаната парти" также поддержали переименование страны.

"Республика Бхарат — счастлив и горд тем, что наша цивилизация смело шагает вперед к (эпохе развития, — ред.) "Амрит Каал"", — написал Сарма.

Публикация Химанты Бисвы Сарм в X (предыдущее название — Twitter) Фото: Скриншот

Переименование также поддержала партия "Раштрия сваямсевак сангх". Парламентарии убеждены, что древнее название Бхарат должно быть восстановлено и оставаться неизменным. Один из чиновников действующее название назвал символом "колониального рабства", навязанным британцами. Он выступил за то, чтобы "Индия" даже не упоминалась в Конституции.

Однако идея изменения названия понравилась не всем чиновникам. Национальный лидер партии "Ам Адми Парти" Арвинд Кеджривал раскритиковал инициативу. Он подчеркнул, что страна принадлежит людям, а не партиям.

"Что это за шутка? БДП думает, что их подсчет голосов уменьшится, поэтому они должны изменить название на Бхарат", — сказал он.

Несмотря на дискуссии в правительстве уже назрела готовность редактировать Конституцию и избавиться от слова "Индия", заменив его на Бхарат. Политики даже уже призывают население привыкать к еще не принятому изменению.

Кроме переименования страны во время специальной сессии в парламенте будут обсуждать концепцию "Одна нация, одни выборы". Правительство рассматривает введение одновременных государственных и всеобщих выборов, за что также подвергается критике. Также, по данным СМИ, чиновники готовят "маршрут", благодаря которому Индия должна стать "развитой страной" до 2047 года.

Напомним, в сентябре в Нью-Дели состоится встреча лидеров G20. Президент РФ Владимир Путин отказался от участия в саммите, но пообещал отправить в Индию главу МИД — Сергея Лаврова.

Президент Китая Си Цзиньпин также, вероятно, не посетит саммит. По информации СМИ, его интересы будет представлять премьер-министр Ли Цян.