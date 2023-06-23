Не упомянули РФ: Байден и Моди опубликовали совместное заявление о войне в Украине

Лидеры США и Индии обязались оказывать постоянную гуманитарную помощь Украине и участвовать в послевоенном восстановлении страны.

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В четверг, 22 июня, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовали совместное заявление касательно войны в Украине. Об этом пишет CNN.

Американский и индийский лидеры выразили обеспокоенность ситуацией в Украине и "ужасными и трагическими гуманитарными последствиями" войны.

"Обе страны также обязуются оказывать постоянную гуманитарную помощь народу Украины", — заявили Байден и Моди.

Кроме предоставления гуманитарной помощи, США и Индия сошлись на необходимости поддержать послевоенное восстановление Украины. При этом политики напрямую не упомянули Российскую Федерацию и ее роль в войне, ограничившись общими формулировками.

"Международный порядок, основанный на правилах, должен соблюдаться", — говорится в заявлении.

Напомним, что 19 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что пытается привлечь к мирному плану Владимира Зеленского Бразилию и Индию. При этом он отметил, что Киеву не нужны посредники в мирных переговорах с Москвой.

Мы также писали 19 июня о том, что на РФ сейчас приходится около трети импорта сырой нефти Индийской государственной компании Indian Oil. В 2023 году этот показатель выросл в 10 раз и теперь составляет примерно до 20% в импорте сырой нефти Индией.

Ранее, 1 июня, мы сообщали, что России, которая из-за эмбарго активно продает нефть Индии, приходится накапливать до миллиарда долларов ежемесячно в рупиях. Большая часть этих денег принадлежат "Роснефти".