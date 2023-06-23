Не згадали РФ: Байден і Моді опублікували спільну заяву про війну в Україні

Лідери США та Індії зобов'язалися надавати постійну гуманітарну допомогу Україні та брати участь у післявоєнному відновленні країни.

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У четвер, 22 червня, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді опублікували спільну заяву щодо війни в Україні. Про це пише CNN.

Американський та індійський лідери висловили занепокоєння ситуацією в Україні та "жахливими та трагічними гуманітарними наслідками" війни.

"Обидві країни також зобов'язуються надавати постійну гуманітарну допомогу народу України", — заявили Байден і Моді.

Крім надання гуманітарної допомоги, США та Індія зійшлися на необхідності підтримати післявоєнне відновлення України. При цьому політики безпосередньо не згадали Російську Федерацію та її роль у війні, обмежившись загальними формулюваннями.

"Міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах, має дотримуватись", — ідеться в заяві.

Нагадаємо, що 19 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що намагається залучити до мирного плану Володимира Зеленського Бразилію та Індію. При цьому він зазначив, що Києву не потрібні посередники в мирних переговорах із Москвою.

Ми також писали 19 червня про те, що на РФ зараз припадає близько третини імпорту сирої нафти Індійської державної компанії Indian Oil. У 2023 році цей показник зріс у 10 разів і тепер становить приблизно до 20% в імпорті сирої нафти Індією.

Раніше, 1 червня, ми повідомляли, що Росії, яка через ембарго активно продає нафту Індії, доводиться накопичувати до мільярда доларів щомісяця в рупіях. Більша частина цих грошей належать "Роснафті".