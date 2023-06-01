І без грошей, і без нафти: як провалився план Путіна заробити в Індії

Щокварталу на рахунках в Індії залишатиметься 2-3 млрд доларів у рупійному еквіваленті, які Росія не зможе використати.

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Росії, яка через ембарго активно продає нафту Індії, доводиться накопичувати до мільярда доларів щомісяця у рупіях. Гроші залишаються заблокованими на рахунках за межами країни, повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що більшість цих грошей належать "Роснефти". Найбільший російський експортер сирої нафти має майже 50% акцій Nayara Energy Ltd, другого за величиною нафтопереробного підприємства Індії.

Станом на зараз Росія отримує надлишок рупій, що мають обмежену конвертованість, через що російським експортерам дуже складно вивести валюту за кордон. Тому вона так і залишається на банківських рахунках.

Журналісти пишуть, що щокварталу на рахунках в Індії залишатиметься 2-3 млрд доларів у рупійному еквіваленті, які Росія не зможе використати. Тим часом у Кремлі шукають можливості вкласти ці рупії на індійському ринку капіталу. Також розглядають можливість вкладення рупій в індійські інфраструктурні проєкти в обмін на частки в акціонерному капіталі.

Зазначимо, що попри всі спроби Росії продовжувати експорт енергоносіїв, доходи російського держбюджету від цієї галузі у 2023 році мають помітно знизитися, Фокус у своєму огляді аналізує, як це вплине на стан справ в економіці РФ та здатність вести війну проти України

Втім, попри жорсткі міжнародні санкції за війну в Україні у світі знову зростає попит на російську нафту. Так, за підсумками березня 2023 експорт "чорного золота" з РФ досяг довоєнного рівня. Найактивнішими покупцями є не лише Індія, а й Китай.

Також повідомлялося, що війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів.