"По-скотски повели себя": Панин рассказал, почему его задержали в Эстонии (видео)

Актер Алексей Панин поделился деталями ночи, которую провел в вытрезвителе из-за визита в публичный дом. Ранее в РФ сообщали, что он якобы бил посуду и стучал в двери незнакомцев.

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Российский актер Алексей Панин, которого недавно задержала эстонская полиция, вышел на связь. Он заявил, что слухи о его депортации и заведенном деле — это дезинформация. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в соцсетях актера.

"Не успел проснуться — уже куча информации в прессе. Какая-то полиция, депортация. Все — ложь, абсолютно неправда", — сказал Панин.

Он рассказал, что получил звонки с 58 каналов со всего мира. Россиянин заверил, что сообщения о депортации неправдивы.

"Был маленький инцидент, связанный с полицией. Даже нет никакого уголовного дела", — подчеркнул актер.

Он добавил, что проблема "не стоит выеденного яйца".

В комментарии Baza Панин рассказал, как на самом деле попал в вытрезвитель. По словам актера, его задержали в Таллинне в публичном доме, в результате чего он пропустил два рейса в Париж. Однако россиянин подчеркнул, что пришел туда не для получения "услуг", а чтобы выпить.

"Я заехал ночью. В Эстонии нельзя выпить. Ну, как и в России, собственно, ночью. Выпить можно только в каких-то барах, которые работают допоздна, или в публичных домах. Я приехал туда не за сексом, я приехал просто выпить. А сотрудники этого заведения мало того, что меня, мягко скажем, выставили на деньги, они еще умудрились на меня пожаловаться, наговорить с три короба того, что я не делал", — заявил Панин.

Актер объяснил, что нагрубил представителям публичного дома во время ссоры, что и стало поводом для вызова полиции.

"Получился бытовой конфликт. Они по-скотски повели себя, а я, естественно, послал их всех на три веселые буквы. После этого они вызвали полицию и меня решили изолировать до так называемого местного вытрезвителя", — сказал он.

Панин убежден, что не нарушил эстонские законы.

Напомним, 5 сентября в соцсетях появилось видео задержания Алексея Панина. В российских медиа писали, что актер якобы был нетрезвым и стучал в частные дома незнакомцев, а также бил посуду.

Ранее СМИ информировали, что в РФ возбудили уголовное дело против Алексея Панина. Поводом стал его пост, в котором актер поделился радостью по поводу взрыва на Крымском мосту в День рождения президента Владимира Путина.