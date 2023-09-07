Международный скандал: сын президента ЦАР избил россиян, потому что не хотел ехать в Москву (видео)

Молодому иностранцу слишком понравилось развлекаться в российском Кисловодске, поэтому он пытался сбежать от делегации и даже напал на двух человек. Избежать возвращения в столицу РФ ему не удалось.

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Сын президента Центральноафриканской республики Фостена-Арканжа Туадеры ударил мужчину и напал на женщину в российском Кисловодске. Соответствующее видео 7 августа опубликовали в медиа Baza.

Эварист Туадера пытался сбежать от людей, которые его сопровождали в поездке на реабилитацию. На кадрах видно, как он наносит удар по голове мужчине, а затем долгое время сидит с чемоданом и разговаривает с кем-то по телефону. Впоследствии он встает и нападает на женщину. По данным медиа, она — врач-терапевт, которая работает в ЦАР. В течение инцидента пострадавшие разговаривали с парнем, пытаясь его успокоить, но он вел себя эмоционально и агрессивно.

В медиа добавили, что успокоить сына президента ЦАР смогла только полиция. Позже его отправили в Москву и передали сотрудникам посольства страны.

Инцидент произошел еще 28 августа. Тогда в Baza делились деталями о поездке Эвариста на реабилитацию и его нежелании возвращаться в Москву.

В публикации говорилось, что парень провел в Кисловодске две недели, и все это время его сопровождала небольшая делегация. В частности, за парнем присматривали психолог и терапевт. Однако пациент "реабилитироваться" не хотел, и проводил время в развлечениях.

28 августа он должен был лететь в Москву, но в последний момент сбежал от группы, которая ждала его возле отеля. Захватив чемодан, парень направился на местный вокзал. В приключении его сопровождала неназванная женщина, которая входила в состав делегации.

Женщина решила провести воспитательный разговор, из-за чего сын лидера ЦАР разозлился и ударил ее. Испугавшись, пострадавшая вызвала скорую. Впоследствии на место приехала и полиция. По данным медиа, женщина не захотела писать заявление против иностранца.

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