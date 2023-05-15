Наемники ЧВК "Вагнера" перекинули в ЦАР 6 самолетов L39, – аналитики (фото)

По данным аналитиков, в Банги прибыло 6 учебно-тренировочных самолетов, перевезенных российским Ан-124.

Related video

В столицу Центральноафриканской республики Банги наемники ЧВК "Вагнера" перекинули 6 самолетов L39. Об этом сообщает аналитик Джек Марголин в твиттере.

В сети появились фотографии, как российский Ан-124 выгружает из ЦАР самолеты L39. Учебно-боевой самолет перебросили в африканскую страну "в ответ на нарушение воздушного пространства Центральноафриканской республики".

Также аналитик напоминает, что 6 лет назад Южный Судан тоже получал самолеты L39. Тогда ими руководили иностранные лётчики. Не исключено, что российские L39 сами же наемники и будут применять против наземных целей. Также Марголин считает, что самолеты передали скорее для символических целей и никаких боев с французскими Mirage не будет.

На аэродроме также был украинский Ан-124, который привлечен в миротворческой миссии ООН. И десантный самолет Ил-76ТД с регистрацией ЦАР, вероятно, с солдатами. Спутниковые снимки зафиксировали все три самолета 13 мая.

Российский Ан-124 и центральноафриканский Ил-76МД, а также украинский Ан-124

Напомним, 28 ноября лагерь ППК "Вагнер" в ЦАР подвергся около 4 авиаударам. Правительство заявило о бомбардировке сил обороны и хлопчатобумажной фабрики.

22 апреля СМИ сообщали об атаке джихадистов на базу ППК "Вагнер" в Мали. Тогда сообщалось о десятках ликвидированных наемников.