Десятки ликвидированных наемников: джихадисты атаковали базу "вагнеровцев" в Мали, – СМИ

Наемников сначала атаковали тремя автомобилями со взрывчаткой, а затем живой силой. Заявляется, что "вагнеровцы" потеряли до 100 бойцов убитыми и ранеными.

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В Мали джихадисты атаковали "российский лагерь", который, вероятно, принадлежит наемникам ЧВК "Вагнер". Об этом 22 марта сообщило издание Express.

Два местных чиновника сообщили журналистам, что погибли по меньшей мере 29 наемников. В нападении обвиняют Аль-Каиду и ее филиалы в Мали. Нападение произошло в городке Севаре в центральной части Мали. Также местные СМИ пишут о более 60 раненых, которых доставили в больницу в 12 км от базы наемников.

Атака была направлена на базу и местный аэропорт, считавшийся боевиками частью "российского лагеря". Наемников ЧВК "Вагнер" сотрудничают с хунтой в Мали, чтобы бороться с восставшими джихадистами. Кроме российских "вагнеровцев", под обстрелы попали сенегальские солдаты со стабилизационной миссии ООН в Мали. Они пытались деэскалировать ситуацию.

Еще один информатор издания заявил, что повстанцы начали свою атаку в 5:30 утра по местному времени. В начале нападения они использовали три заминированных автомобиля. Всего было слышно 4 взрыва. Он также добавил, что сенегальские бойцы не пострадали, а также помогли замедлить продвижение джихадистов.

Видео с места боевых действий

В Мали уже не первый месяц проходят боевые действия между повстанцами и хунтой. Последняя заручилась поддержкой российских наемников ЧВК "Вагнер". Франция имела военный контингент в африканской стране, однако хунта заставила вывести весь контингент и "вагнеровцы", по сути, получили контроль над страной.

Напомним, 20 ноября СМИ опубликовали доклад о преступлениях ЧВК "Вагнера" в Мали.

8 февраля стало известно, что РФ активно вкладывает средства, чтобы установить влияние в ряде стран Африки. Для этого она использует наемников ЧВК "Вагнер", религию, пропаганду, образование, а также поддерживает местные автократии.