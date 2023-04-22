Десятки ліквідованих найманців: джихадисти атакували базу "вагнерівців" у Малі, – ЗМІ

Найманців спочатку атакували три автівки з вибухівкою, а потім жива сила повстанців. Заявляється, що "вагнерівці" втратили до 100 бійців вбитими та пораненими.

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В Малі джихадисти атакували "російський табір", який ймовірно, належить найманцям ПВК "Вагнер". Про це 22 березня повідомило видання Express.

Двоє місцевих чиновників повідомили журналістам, що загинуло по меншій мірі 29 найманців. У нападі звинувачують Аль-Каїду та її філії у Малі. Напад стався у містечку Севаре в центральній частині Малі. Також місцеві ЗМІ пишуть про понад 60 поранених, яких доставили в лікарню в 12 км від бази найманців.

Атака була спрямована на базу та місцевий аеропорт, який вважався бойовиками частиною "російського табору". Найманців ПВК "Вагнер" співпрацюють з хунтою в Малі, щоб боротися з джихадистами, які повстали. Окрім російських "вагнерівців" під обстріли потрапили сенегальські солдати з стабілізаційної місії ООН у Малі. Вони намагалися деескалувати ситуацію.

Ще один інформатор видання заявив, що повстанці почали свою атаку о 5:30 ранку за місцевим часом. Перед початком атаки вони використали три заміновані автівки. Загалом було чутно 4 вибухи. Він також додав, що сенегальські бійці не постраждали, а також допомогли уповільнити просування джихадистів.

Відео з місця бойових дій

В Малі вже не перший місяць відбуваються бойові дії між повстанцями та хунтою. Остання заручилася підтримкою російських найманців ПВК "Вагнер". Франція мала військовий контингент в африканській країні, однак хунта змусила вивести весь контингент й "вагнерівці" по суті отримали контроль над країною.

Нагадаємо, 20 листопада ЗМІ опублікували доповідь про злочини ПВК "Вагнера" у Малі.

8 лютого стало відомо, що РФ активно вкладає кошти, щоб встановити вплив у низці країн Африки. Для цього вона використовує найманців ПВК "Вагнер", релігію, пропаганду, освіту, а також підтримує місцеві автократії.