Найманці ПВК "Вагнера" перекинули в ЦАР 6 літаків L39, — аналітики (фото)

За даними аналітиків, у Банґі прибули 6 навчально-тренувальних літаків, які перевіз російський Ан-124.

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У столицю Центральноафриканської республіки Банґі найманці ПВК "Вагнера" перекинули 6 літаків L39. Про це повідомляє аналітик Джек Марголін у твіттері.

У мережі зʼявилися фотографії, як російський Ан-124 вивантажує в ЦАР літаки L39. Навчально-бойовий літак перекинули в африканську країну "у відповідь на порушення повітряного простору Центральноафриканської республіки".

Також аналітик нагадує, що 6 років тому Південний Судан теж отримував літаки L39. Тоді ними керували іноземні льотчики. Не виключено, що російські L39 самі ж найманці й використовуватимуть проти наземних цілей. Також Мароголін вважає, що літаки передали скоріше для символічних цілей, і ніяких боїв із французькими Mirage не буде.

На летовищі також був український Ан-124, який залучено в миротворчій місії ООН, і десантний літак Іл-76ТД із реєстрацією ЦАР, імовірно, з солдатами. Супутникові знімки зафіксували всі три літаки 13 травня.

Російський Ан-124 та центральноафриканський Іл-76МД, а також українській Ан-124

Нагадаємо, 28 листопада табір ПВК "Вагнер" у ЦАР зазнав близько 4 авіаударів. Уряд заявив про бомбардування сил оборони та бавовняної фабрики.

22 квітня ЗМІ повідомляли про атаку джихадистів на базу ПВК "Вагнер" у Малі. Тоді повідомлялося про десятки ліквідованих найманців.