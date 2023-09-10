Учительница унаследовала редкий еврейский молитвенник и продала в 14 раз дороже (фото)

Книга могла принадлежать Меиру Эмдену, который был раввином и жил в Константине в Украине.

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Еврейский молитвенник XVIII века превзошел ожидания на британском аукционе, но был реализован по цене в 57 000 фунтов стерлингов на аукционе Hansons Auctioneers, хотя ориентировались на 5000-10 000 фунтов стерлингов. Об этом говорится в отчете Fine Books Magazine.

Продать необычную книгу решили учителя на пенсии Мартин и Сьюзан Уилсон. Рукопись по наследству досталась именно британцам. Супруги догадывались, что молитвенник имеет определенное историческое значение, но не подозревали, что это вызовет такой высокий спрос.

Редкий многовековой еврейский молитвенник реализовали на аукционе в несколько раз выше ожидаемой цены. Это удивило продавцов, которые оценивали его только "случайно" вместе с книгой о Гарри Поттере.

По информации Lancs Live, книга была реализована 5 сентября. Три международных участника соревновались по телефону за покупку. Отчеты не идентифицировали ни одного из участников торгов или того, кто совершил окончательную покупку. Вместе с надбавкой со стороны покупателя, по данным издания, общая уплаченная цена составляет 71 250 фунтов стерлингов.

Еврейский молитвенник XVIII века

На титульной странице еврейского молитвенника можно увидеть Моисея, который держит две скрижали с десятью заповедями. Его брат Аарон одет в одежду первосвященника. Содержание книги включает субботние гимны, молитву и песни.

Еврейская надпись в книге говорит, что ее владельцем был Авраам бен (сын) Меир Эмден. В переводе с еврейской системы дат указано 3 февраля 1757 года. Хотя доказательств нет, надпись предполагает, что он принадлежал внуку выдающегося немецкого раввина и талмудиста Якова Эмдена (1697-1776).

Согласно отчету Fine Books and Magazine, Меир Эмден (1717-1795) сам был раввином и жил в Константине в Украине.

Напомним, в августе волынянин показал, как российский осколок застрял в молитвеннике и спас жизнь. Мужчина выжил после ранения в боях в Афганистане, а уже в 2023 году спасся в войне с Россией.