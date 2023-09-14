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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак внедряет революционную антитабачную политику. В планах его правительства – достичь статуса страны, свободной от табачного дыма до 2030 года. Задача амбициозная, потому что на территории Соединенного Королевства сейчас около 5,4 миллиона курильщиков. В материале издания Eureporter указано, что британские чиновники планируют предложить в качестве альтернативы переход на вейпы (электронные сигареты), считая такой шаг проактивным и инновационным способом отвлечь людей от курения, передают "Украинские новости".

Когда в парламенте встал вопрос, как уменьшить нагрузку на Национальную службу здравоохранения Великобритании, Риши Сунак указал на антитабачную политику своей администрации как на ключевой фактор. Центральным элементом этой политики является инновационная идея обмена бесплатных вейпов на сигареты в рамках программы "Swap to stop" ("Обменяй, чтобы остановиться"), пишут журналисты.

"Риши Сунак отметил важность программы для улучшения общественного здоровья. Она пропагандирует вейпинг как гораздо более безопасную альтернативу курению сигарет и является частью стратегии, поощряющей взрослых делать взвешенный выбор, а не накладывать запреты, которые оставляют их с ограниченными вариантами", – пишет политический редактор Ник Пауэлл.

В Великобритании признают, что взрослые курильщики со стажем вряд ли бросят курить, если им не предложат более безопасную альтернативу, которая удовлетворит их тягу к никотину. Сунак сообщил, что правительство имеет убедительные доказательства эффективности этой программы, первоначально протестированной в меньших масштабах.

"Если помочь взрослым курильщикам перейти от курения сигарет к использованию вейпов – в этом есть очевидные преимущества", – отметил Премьер-министр, акцентировав внимание при этом на опасности одноразовых вейпов для несовершеннолетних.

В качестве примера, говорится в материале, Сунак привел маркировку калорийности на продуктах, что дает людям информацию, необходимую для осознанного выбора образа жизни, и лекарства против ожирения, которые правительства выдают больным, которые самостоятельно не могут придерживаться диеты. Сам премьер-министр не курит и не пьет, но признает, что имеет зависимость от мексиканской кока-колы. Он надеется, что содержание тростникового сахара в ней лучше для него, чем в стандартной кока-коле.

ВОЗ придерживается запретительного подхода к бездымным альтернативам сигаретам. Хотя, по мнению органов здравоохранения многих стран, не только Великобритании, но и, например, Нидерландов, вейпы и похожие устройства могут быть лучшей альтернативой для людей, которые не прекращают курить. Исследовательская группа ВОЗ по вопросам регулирования табачных изделий в 2015 году отметила, что "менее токсичные или менее зависимые" продукты "могут быть компонентом комплексного подхода к снижению смертности и болезней, связанных с табакокурением". Появилось много доказательств того, что табак и никотиновые изделия, которые не горят, являются лучшей альтернативой курению.

В качестве примера, самый низкий уровень курения в Европе – в Швеции (всего 5% населения). Это единственная страна в ЕС, где существует популярная альтернатива курению сигарет – "снюс" (разновидность орального табака). "Уровень заболеваемости раком, в частности раком ротовой полости, резко снизился, поскольку шведы отказались от сигарет, а те, кто не может отказаться от никотина, часто переходят на снюс", – объясняют идею британской антитабачной стратегии журналисты Eureporter.

Возможно, мы имели бы по-настоящему здоровую жизнь без сладкой пищи, алкоголя и никотина, но, пишут СМИ, в реальном мире важно убедить людей по крайней мере выбирать более безопасную альтернативу. Без менее вредных заменителей миллиарды людей будут продолжать пить, курить, есть сахар, соль и другие нездоровые продукты. В идеальном мире лучшим способом искоренения сигарет было бы, если бы люди никогда не начинали курить. "Но лучшее не должно быть врагом хорошего, а вейпинг, снюс и другие бездымные альтернативы – это хороший, а часто и единственный способ для курильщиков отказаться от сигарет", – резюмирует позицию Риши Сунака политический редактор Ник Пауэлл.

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