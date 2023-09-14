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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак впроваджує революційну антитютюнову політику. У планах його уряду — досягти статусу країни, вільної від тютюнового диму до 2030 року. Завдання амбітне, бо на території Сполученого Королівства зараз близько 5,4 мільйона курців. У матеріалі видання Eureporter зазначено, що британські чиновники планують запропонувати як альтернативу перехід на вейпи (електронні сигарети), вважаючи такий крок проактивним та інноваційним способом відвернути людей від паління, передають "Українські новини".

Коли в парламенті постало питання, як зменшити навантаження на Національну службу охорони здоров'я Великої Британії, Ріші Сунак вказав на антитютюнову політику своєї адміністрації як на ключовий фактор. Центральним елементом цієї політики є інноваційна ідея обміну безкоштовних вейпів на сигарети в межах програми "Swap to stop" ("Обміняй, щоб зупинитися"), пишуть журналісти.

"Ріші Сунак наголосив на важливості програми для поліпшення громадського здоров'я. Вона пропагує вейпінг як набагато безпечнішу альтернативу курінню цигарок і є частиною стратегії, яка заохочує дорослих робити виважений вибір, а не накладати заборони, що залишають їх з обмеженими варіантами", — пише політичний редактор Нік Пауелл.

У Великій Британії визнають, що дорослі курці зі стажем навряд чи кинуть палити, якщо їм не запропонують безпечнішу альтернативу, яка задовольнить їхню тягу до нікотину. Сунак повідомив, що уряд має переконливі докази ефективності цієї програми, спочатку протестованої в менших масштабах.

"Якщо допомогти дорослим курцям перейти від куріння сигарет до використання вейпів – в цьому є очевидні переваги", – відзначив прем'єр-міністр, акцентувавши увагу при цьому на небезпеці одноразових вейпів для неповнолітніх.

Як приклад, ідеться в матеріалі, Сунак привів маркування калорійності на продуктах, що дає людям інформацію, необхідну для усвідомленого вибору способу життя, та ліки проти ожиріння, які уряди видають хворим, що самостійно не можуть дотримуватися дієти. Сам прем'єр-міністр не палить і не п'є, але визнає, що має залежність від мексиканської кока-коли. Він сподівається, що вміст тростинного цукру в ній кращий для нього, ніж у стандартній колі.

ВООЗ дотримується заборонного підходу до бездимних альтернатив сигаретам. Хоча, на думку органів охорони здоров'я багатьох країн, не тільки Великої Британії, а й, наприклад, Нідерландів, вейпи та схожі пристрої можуть бути кращою альтернативою для людей, які не припиняють курити. Дослідницька група ВООЗ з питань регулювання тютюнових виробів у 2015 році зазначила, що "менш токсичні або менш залежні" продукти "можуть бути компонентом комплексного підходу до зниження смертності та хвороб, пов'язаних із тютюнопалінням". З'явилося багато доказів того, що тютюн і нікотинові вироби, які не горять, є найкращою альтернативою курінню.

Як приклад, найнижчий рівень куріння в Європі — у Швеції (лише 5% населення). Це єдина країна в ЄС, де існує популярна альтернатива курінню сигарет — "снюс" (різновид орального тютюну). "Рівень захворюваності на рак, зокрема рак ротової порожнини, різко знизився, оскільки шведи відмовилися від сигарет, а ті, хто не може відмовитися від нікотину, часто переходять на снюс", — пояснюють ідею британської антитютюнової стратегії журналісти Eureporter.

Можливо, ми мали б по-справжньому здорове життя без солодкої їжі, алкоголю та нікотину, але, пишуть ЗМІ, у реальному світі важливо переконати людей принаймні обирати безпечнішу альтернативу. Без менш шкідливих замінників мільярди людей продовжуватимуть пити, курити, їсти цукор, сіль та інші нездорові продукти. В ідеальному світі найкращим способом викорінення сигарет було б, якби люди ніколи не починали курити. "Але найкраще не повинно бути ворогом хорошого, а вейпінг, снюс та інші бездимні альтернативи — це гарний, а часто і єдиний спосіб для курців відмовитися від цигарок", — резюмує позицію Ріші Сунака політичний редактор Нік Пауелл.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.