Пожар на 1000 квадратных метров: в Санкт-Петербурге вспыхнул торговый центр (видео, фото)

Российские СМИ сообщали, что для локализации пожара пришлось привлечь 39 человек и 10 машин МЧС России.

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В ночь на 16 сентября в Санкт- Петербурге произошел пожар. Так, вспыхнул торговый центр в районе Купчино на перекрестке улицы Бухарестской и проспекта Славы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров. По словам местных жителей, начала они услышали взрыв, а затем увидели пламя.

Пожар в Санкт-Петербурге

"Предварительно, пострадавших нет. Возгорание тушат 10 машин и 39 человек личного состава МЧС", — сказано в сообщении.

Пожар в Санкт-Петербурге

Как отметил прокремлевский Telegram-канал Mash, пожар возник в ресторане BBQ beer. Кроме заведения в здании также располагался зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек.

Пожар в Санкт-Петербурге

Затем стало известно, что пожар локализован.

Напомним, что 15 сентября в российской Самаре произошел масштабный пожар на подшипниковом заводе. По данным росСМИ, огонь охватил территорию в 100 кв. м. При этом возгорание пытаются устранить около 70 спасателей и 22 единиц техники.

Кроме того, 8 сентября в Москве, на Кусковской улице, вспыхнул масштабный пожар. Местные СМИ отметили, что заявка о происшествии поступила из здания, где находится Федеральная таможенная служба РФ.