РосСМИ засняли, как люксовый Maybach Ким Чен Ына загоняют в его личный бронепоезд (видео)

Ким Чен Ын предпочитает передвигаться на личном автомобиле, для которого выделен отдельный вагон в его бронепоезде. Для удобной погрузки авто на железнодорожной станции установили специальную платформу.

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Генсек ЦК Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын, который сейчас находится с визитом в России, передвигается по стране не только на бронированном поезде, но и на личном бронированном Mercedes-Benz Maybach. Для автомобиля в поезде предназначен отдельный вагон, и журналисты из кремлевского пула показали кадры, как водитель в Комсомольске-на Амуре загоняет машину в поезд по специальной платформе. Как видно на кадрах, водителю помогает еще один человек, направляя его.

Судя по информации российских пропагандистских каналов, несмотря на то, что сегодня воскресенье, день у северокорейского лидера выдался очень активным. Сначала он появился с главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу на борту фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" , пришвартованного в бухте Улисс города Владивостока. Там министр обороны показал ему противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также артиллерийскую установку фрегата.

Во Владивостоке Ким Чен Ын также побывал на аэродроме Кневичи. Там Шойгу показал северокорейскому лидеру современную авиатехнику Воздушно-космических сил России, среди которой гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Такие ракеты Россия неоднократно использовала для обстрела Украины.

Завершить день северокорейский гость решил на высокой ноте и отправился на Приморскую сцену Мариинского театра во Владивостоке, где посмотрел балет П. И. Чайковского "Спящая красавица". По информации журналистов, это была инициатива Ына, поскольку он "очень любит искусство". На входе в театр зрителей пропускали через металлоискатели.

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию продолжается, сроки его отъезда пока неизвестны.

Ранее Фокус писал, почему Ким Чен Ына так интересует российская авиация.