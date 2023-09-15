Потенциал для кооперации: Ким Чен Ын "положил глаз" на российские технологии авиастроения

Северокорейский лидер заинтересовался цехом сборки истребителей Су-35 и Су-57, а также наблюдал за демонстрационным полетом российского истребителя.

Related video

Генсек ЦК Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын приехал в город Комсомольск-на-Амуре, где посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода им. Гагарина. Корейский лидер осмотрел цех окончательной сборки российских истребителей Су-35 и Су-57. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба российского правительства.

Глава КНДР Ким Чен Ын подробно ознакомился с конструкторским центром и производственными мощностями авиационного завода, а также с обширным производственным центром гражданского подразделения ОКБ "Яковлев".

Вместе с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым Ким внимательно осмотрел сборочные линии истребительной авиации, в том числе цех по сборки самолета Су-35 и авиационный комплекс пятого поколения Су-57. А ближе к завершению программы северокорейский лидер лично оценил демонстрационный полет многоцелевого истребителя Су-35.

Важно

Бронепоезд и красная дорожка: как в России встречали главу КНДР Ким Чен Ына (видео)

Мантуров отметил потенциал сотрудничества, подчеркнув его значимость не только в сфере авиастроения, но и в других важнейших отраслях.

"Особое значение такое взаимодействие приобретает в контексте стремления обеих стран к технологическому суверенитету", – заявил министр.

Напомним, журналисты The Washington Post отметили, что приезд лидера КНДР Ким Чен Ына и его встреча с российским президентом Владимиром Путиным показали, насколько главы двух стран заинтересованы в сотрудничестве. По их мнению, Путин очень серьезно относится к своему коллеге и может видеть в нем "антиамериканского партнера".