Потенціал для кооперації: Кім Чен Ин "поклав око" на російські технології авіабудування

Північнокорейський лідер зацікавився цехом складання винищувачів Су-35 і Су-57, а також спостерігав за демонстраційним польотом російського винищувача.

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Генсек ЦК Трудової партії КНДР Кім Чен Ин приїхав у місто Комсомольськ-на-Амурі, де відвідав інженерний центр і виробничі цехи авіаційного заводу ім. Гагаріна. Корейський лідер оглянув цех остаточного складання російських винищувачів Су-35 і Су-57. Про це 15 вересня повідомила пресслужба російського уряду.

Глава КНДР Кім Чен Ин детально ознайомився з конструкторським центром і виробничими потужностями авіаційного заводу, а також з великим виробничим центром цивільного підрозділу ОКБ "Яковлєв".

Разом із міністром промисловості РФ Денисом Мантуровим Кім уважно оглянув складальні лінії винищувальної авіації, зокрема цех зі збирання літака Су-35 і авіаційний комплекс п'ятого покоління Су-57. А ближче до завершення програми північнокорейський лідер особисто оцінив демонстраційний політ багатоцільового винищувача Су-35.

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Мантуров відзначив потенціал співпраці, наголосивши на її значущості не тільки у сфері авіабудування, а й в інших найважливіших галузях.

"Особливого значення така взаємодія набуває в контексті прагнення обох країн до технологічного суверенітету", — заявив міністр.

Нагадаємо, журналісти The Washington Post зазначили, що приїзд лідера КНДР Кім Чен Ина і його зустріч із російським президентом Володимиром Путіним показали, наскільки глави двох країн зацікавлені у співпраці. На їхню думку, Путін дуже серйозно ставиться до свого колеги і може бачити в ньому "антиамериканського партнера".