Продавал авиадетали в РФ: в Нидерландах арестовали чиновника Минобороны, – СМИ

По словам журналистов, чиновника обвиняют в экспорте запчастей в Россию через третьи страны после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций ЕС в феврале прошлого года.

Related video

Чиновник из Министерства обороны был задержан службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) по обвинению в незаконной поставке авиационных деталей в Россию через посредничество третьих стран, несмотря на санкции, введенные Европейским союзом против России. Об этом сообщило издание Euractiv.

Мужчину в возрасте 48 лет из города Арнема арестовали в конце августа. Его 53-летний соучастник, который предоставил следствию информацию, необходимую для выявления причастности чиновника Министерства обороны, был задержан за день до этого и также находится под стражей.

"Следственная информация привела 30 августа к обыску по месту жительства и аресту 48-летнего мужчины из Арнема. Его также подозревают в обходе санкционного законодательства через свои компании… путем экспорта авиационных деталей в Россию", – заявили в FIOD.

Обоих мужчин обвиняют в экспорте запчастей в Россию через третьи страны после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций ЕС в феврале прошлого года.

"По месту его жительства изъяты документы, цифровые носители информации и боеприпасы. Мужчина работает в Министерстве обороны", – добавили в ведомстве.

Эта новость появилась через неделю после того, как латвийский сайт расследований iStories опубликовал материал о том, как западные компании реэкспортируют запасные части для самолетов в Россию через третьи страны, в том числе через литовские компании.

Напомним, что военный аналитик Петр Черник рассказал, что российской промышленности удалось выстроить сложные цепи поставок необходимых микросхем и электронных комплектующих. В таких махинациях задействовано более 30 подставных фирм по всему миру.