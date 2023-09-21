Угрожал национальной безопасности: Болгария высылает священника РПЦ из страны

Российское посольство заявило, что Болгария "разрушает не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между их государствами, но и хочет разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквями".

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Государственное агентство национальной безопасности Болгарии 21 сентября подтвердило, что гражданин России и двое граждан Беларуси были выдворены из страны по соображениям национальной безопасности. Об этом сообщает Sofiaglobe.

По информации СМИ, одним из исключенных является Васиан Змеев, предстоятель Русской православной церкви в Софии.

Государственное агентство национальной безопасности сообщило, что трем изгнанникам запрещен въезд в Болгарию на пять лет. Им выдали приказ о выдворении с лишением права на проживание, сообщили в ведомстве.

Соответствующие меры провели из-за их деятельности, которая была направлена против национальной безопасности и интересов Республики Болгарии.

"Получена информация о действиях тройки, "связанных с реализацией различных элементов гибридной стратегии Российской Федерации по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов", — говорится в сообщении.

Как отреагировало посольство России

На своей странице в Facebook российское диппредставительство выразило возмущение по поводу изгнания из страны россиянина и белорусов.

"Очевидно, что нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквями, озлобить друг против друга русский и болгарский народы", — говорится в заметке.

Напомним, 31 августа на портале BBC рассказали, что бывший гражданин Украины и церковник УПЦ МП Дмитрий Курмояров получил три года колонии по приговору российского суда. Мужчина прожил в РФ 4 года, но когда началось вторжение, сразу назвал войну войной.