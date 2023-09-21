Загрожував національній безпеці: Болгарія висилає священника РПЦ з країни

Російське посольство заявило, що Болгарія "руйнує не лише суспільно-політичні та культурно-гуманітарні зв'язки між їх державами, а й хоче розірвати відносини між сестринськими Російською та Болгарською православними церквами".

Related video

Державне агентство національної безпеки Болгарії 21 вересня підтвердило, що громадянин Росії та двоє громадян Білорусі були видворені з країни з міркувань національної безпеки. Про це повідомляє Sofiaglobe.

За інформацією ЗМІ, одним із виключених є Васіан Змєєв, предстоятель Російської православної церкви в Софії.

Державне агентство національної безпеки повідомило, що трьом вигнанцям заборонено в'їзд до Болгарії на п'ять років. Їм видали наказ про видворення з позбавленням права на проживання, повідомили у відомстві.

Відповідні заходи провели через їх діяльність, котра була спрямована проти національної безпеки та інтересів Республіки Болгарії.

"Отримано інформацію про дії трійки, "пов’язані з реалізацією різних елементів гібридної стратегії Російської Федерації щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів", – йдеться у повідомленні.

Як відреагувало посольство Росії

На своїй сторінці в Facebook російське диппредставництво висловило обурення щодо вигнання з країни росіянина та білорусів.

"Очевидно, що нинішнє керівництво Болгарії поставило перед собою завдання зруйнувати не лише суспільно-політичні та культурно-гуманітарні зв'язки між нашими державами, а й розірвати відносини між сестринськими Російською та Болгарською православними церквами, озлобити один проти одного російський та болгарський народи", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, 31 серпня на порталі BBC розповіли, що колишній громадянин України та церковник УПЦ МП Дмитро Курмояров отримав три роки колонії за вироком російського суду. Чоловік прожив у РФ 4 роки, але коли почалось вторгнення, відразу назвав війну війною.