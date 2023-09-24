Убила семерых младенцев: новые подробности страшного преступления медсестры из Британии (фото)

Люси Летби отбывает пожизненное заключение за убийство семи младенцев и покушение на убийство еще шести

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Женщина, за чьим ребенком ухаживала медсестра-убийца Люси Летби в 2014 году, нашла фотографию ее дочери с отсоединенной от носа трубкой для кормления. Фотографию сделала Люси Летби и подписала ее "Поймали на месте преступления". Об этом пишет Mirror.

Родители опасаются, что их дочь, которая родилась недоношенной в сентябре 2014 года, а впоследствии у нее диагностировали церебральный паралич, могла стать больной из-за действий медсестры, и поэтому требуют проведения расследования.

Младенец с отключенным зондом

После вынесения обвинительного приговора медсестре женщина нашла снимок Polaroid, сделанный Летби, на котором ее ребенок спит в больничной кроватке с зондом для кормления, отсоединенным от ее носа, датированный 25 октября 2014 года. На обратной стороне изображения есть слова: "Поймана на месте преступления. [Имя ребенка] решила, что она уже большая девочка и ее больше не нужно кормить через зонд".

Записка Люси Летби

Разоблачение благодаря записке произошло, когда другая мама, Эмили Моррис, призвала полицию расследовать смерть ее одномесячного сына Элвина, который умер в 2013 году, и о котором также заботилась Летби. Медсестра написала сообщение в его книге о крестинах, в котором было написано: "Элвину, с любовью в твой особенный день".

Эксперт по почерку подтвердил, что медсестра написала обе записки.

Сравнивая сообщение об Элвине с неподписанной запиской на Polaroid, оставленной в 2014 году, Трейси Трасселл, графолог-консультант Handright, сказала: "Нет никаких сомнений, что один и тот же автор написал обе заметки".

Письмо, которое писала Люси Летби

После ареста Люси Летби детективы обнаружили в ее доме бумажки с сообщениями, которые включали такие фразы, как "Я злая, я это сделала", "Я не заслуживаю маму и папу", "Ненавижу себя" и "Я ужасный злой человек".

Через день после того, как Летби оставила записку 2014 года, мама девочки готовилась к выписке ее ребенка, когда приехала и увидела, что состояние здоровья дочери быстро ухудшается. Она рассказала: "Я кричала, чтобы они открыли инкубатор, чтобы надеть ей кислородную маску. Ей пришлось сделать люмбальную пункцию, потом ее снова поместили в реанимацию. Никакой инфекции не было обнаружено". После рождения ребенку делали сканирование мозга, и результаты были в норме.

Однако через восемь месяцев, в мае 2015 года, женщина посетила консультанта после того, как поняла, что ее дочери трудно сидеть прямо. МРТ подтвердила, что у нее поражение головного мозга с церебральным параличом.

Полиция графства Чешир сообщила, что сейчас рассматривает другие дела, связанные с младенцами, за которыми в свое время присматривала Люси Летби.

Дело Люси Летби

Медсестру Люси Летби, виновную в убийстве семи новорожденных, 21 августа 2023 года приговорили к пожизненному заключению без права на помилование или досрочное освобождение. Это самый жесткий приговор в британской правовой системе.

Она убивала новорожденных, вводя им воздух шприцем, с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в больнице графини Честерской. Летби также была признана виновной в попытке убийства еще шести младенцев в неонатальном отделении больницы с использованием таких методов, как умышленное введение им воздуха, перекармливание и отравление инсулином.

Присяжные не смогли определиться с вердиктом по обвинениям в 6 покушениях на убийство младенцев. Прокуроры попросили 28 дней, чтобы решить, будут ли добиваться повторного судебного разбирательства по этим пунктам.

Люси Летби

Согласно показаниям свидетелей, Летби убила одну недоношенную девочку с четвертой попытки, после чего отправила ее родителям открытку с выражением сочувствия.

До января 2015 года статистика смертности младенцев в неонатальном отделении больницы графини Честерской была такой же как и в остальных таких специализированных медучреждениях, но в течение следующих полутора лет количество умерших младенцев резко возросло".

Этот рост заметили консультанты больницы. Кроме того, их стало беспокоить то, что дети, которые потеряли сознание, не реагировали на своевременную реанимацию, но потом некоторые из них неожиданно и полностью выздоравливали.

Хотя причин необычных смертей, резких ухудшений и таких же резких выздоровлений найти так и не удалось, у них был один общий знаменатель: присутствие одной из неонатальных медсестер. Этой медсестрой была Люси Летби.

В результате администрация больницы призвала на помощь полицию, которая провела тщательное и тщательное расследование.

Убийство с четвертой попытки

Несмотря на то, что правоохранители не смогли установить точных причин необычных смертей, резких ухудшений и таких же резких выздоровлений, впрочем, они смогли выяснить, что все новости происходили во время дежурства одной из неонатальных медсестер — Люси Летби.

Одного ребенка медсестра смогла убить только из свробы. Сначала она ввела ребенку воздух, но сработала сигнализация. Во время второй попытки другой сотрудник больницы заметил, что медсестра стояла рядом с инкубатором девочки и спокойно сказала, что ребенок почему-то выглядит бледным. Дежурная медсестра включила свет, увидела, что девочка не дышит, но сумела ее спасти. После третьей попытки у ребенка снова обнаружили избыток воздуха в желудке и временно перевели в другую больницу, где ее смогли стабилизировать, а затем снова транспортировали в Честер.

Когда после четвертой попытки сработала медицинская сигнализация, Летби снова оказалась рядом с инкубатором. Утром девочка умерла.

Напомним, что личность серийного маньяка, который орудовал в США в конце 1960-х годов, установили через 54 года после совершения жестоких убийств. Преступником по прозвищу "Зодиак" оказался ветеран боевых действий, который дожил до глубокой старости.